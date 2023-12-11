الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رياضة

أول تعليق من أوسيمين بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

فيكتور أوسيمين، فيتو
فيكتور أوسيمين، فيتو

فيكتور أوسيمين، حرص فيكتور أوسيمين، نجم نادي نابولي الإيطالي والمنتخب النيجيري على التعليق على حصوله على جائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية عن العام الحالي 2023 خلال الحفل الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.

فيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا ونادي نابولي الإيطالي

 

وقال فيكتور أوسيمين في المؤتمر الصحفي عقب نهاية الحفل، إن التتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا يعني له الكثير، مضيفًا: قطعت مشوارًا طويلًا منذ بداية رحلتي حتى وصولي إلى هنا، وهي فرصة لشكر عائلتي.

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وتابع فيكتور أوسيمين: نيجيريا لديها مواهب كبيرة، وأنا أستحق الفوز بهذه الجائزة على الرغم من المنافسة مع أشرف حكيمي ومحمد صلاح.

وأكمل: نادي نابولي لم يعاملني بشكل سيئ، إلا أن شخصًا تسبب في إثارة الجدل، وتم استبعاده، وأنا سعيد مع النادي حاليا.

وواصل أوسيمين: لدينا الكثير من المواهب في منتخب نيجيريا، وواثقون من أدائنا في محاولة الفوز ببطولة أمم إفريقيا، في يناير المقبل، وعلينا أن نسعى في الطريق الصحيح.

واختتم أوسيمين تصريحاته في المؤتمر الصحفي قائلًا: كلنا فخر بما أنجزته المغرب في كأس العالم الماضي، والتي أُقيمت في قطر، وكان أداؤها حافزًا كبيرًا لجميع المنتخبات الإفريقية، وعلى جميع دول إفريقيا التعلم من المغرب؛ للسير على خطاها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا: سعيد جدا بالتواجد في دولة المغرب، وهو بلد جميل بكل تأكيد. 

أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2023

وفاز النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب منتخب نيجيريا ونابولي الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2023، وذلك خلال خلال حفل جوائز الكاف المقام حاليا بمدينة مراكش المغربية.

وجاء تتويج أوسيمين على حساب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

أفضل لاعبة في أفريقيا للعام 2023 

فيما توجت أسيسات أوشوالا لاعبة منتخب نيجيريا وبرشلونة الإسباني بجائزة افضل لاعبة في أفريقيا للعام 2023، على حساب ثيمبي كجاتلانا لاعبة منتخب جنوب أفريقيا وراسينج لويسفيل، وباربرا باندا لاعبة منتخب زامبيا وشنجهاي شنجلي الصيني.
 

 

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الأهلي أفضل ناد أفريقي في 2023

وتوج النادي الأهلي بجائزة أفضل ناد في أفريقيا خلال العام 2023، في حفل جوائز الكاف، على حساب ناديي الوداد الرياضي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حيث تسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

 

صن داونز أفضل ناد أفريقي للسيدات في 2023

فيما فاز نادي صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل ناد للسيدات على مستوى أفريقيا خلال العام 2023، على حساب ناديي الجيش الملكي المغربي، وسبورتينج الدار البيضاء المغربي، وذلك خلال حفل جوائز الكاف.

 

بيرسي تاو أفضل لاعب داخل أفريقيا

وتوج الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في العام 2023، على حساب الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز المصري، والناميبي بيتر شالوليل لاعب ماميلودي صن داونز، حيث تسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، نيابة عن اللاعب المتواجد مع بعثة الأحمر في السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

 

كهربا يحصد جائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام 2023

وفاز محمود كهربا لاعب الأهلي، بجائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام 2023، خلال حفل جواز الكاف، عن هدفه مع الأحمر في مرمى الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، نيابة عن اللاعب المتواجد مع بعثة الأحمر في السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

 

حفل جوائز الكاف، مصر تقتنص جائزة أفضل نادٍ وهدف في أفريقيا

قائمة الفائزين بجوائز الكاف 2023 (إنفوجراف)

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