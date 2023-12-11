أول تعليق من أوسيمين بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

فيكتور أوسيمين، حرص فيكتور أوسيمين، نجم نادي نابولي الإيطالي والمنتخب النيجيري على التعليق على حصوله على جائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية عن العام الحالي 2023 خلال الحفل الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.

فيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا ونادي نابولي الإيطالي

وقال فيكتور أوسيمين في المؤتمر الصحفي عقب نهاية الحفل، إن التتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا يعني له الكثير، مضيفًا: قطعت مشوارًا طويلًا منذ بداية رحلتي حتى وصولي إلى هنا، وهي فرصة لشكر عائلتي.

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وتابع فيكتور أوسيمين: نيجيريا لديها مواهب كبيرة، وأنا أستحق الفوز بهذه الجائزة على الرغم من المنافسة مع أشرف حكيمي ومحمد صلاح.

وأكمل: نادي نابولي لم يعاملني بشكل سيئ، إلا أن شخصًا تسبب في إثارة الجدل، وتم استبعاده، وأنا سعيد مع النادي حاليا.

وواصل أوسيمين: لدينا الكثير من المواهب في منتخب نيجيريا، وواثقون من أدائنا في محاولة الفوز ببطولة أمم إفريقيا، في يناير المقبل، وعلينا أن نسعى في الطريق الصحيح.

واختتم أوسيمين تصريحاته في المؤتمر الصحفي قائلًا: كلنا فخر بما أنجزته المغرب في كأس العالم الماضي، والتي أُقيمت في قطر، وكان أداؤها حافزًا كبيرًا لجميع المنتخبات الإفريقية، وعلى جميع دول إفريقيا التعلم من المغرب؛ للسير على خطاها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا: سعيد جدا بالتواجد في دولة المغرب، وهو بلد جميل بكل تأكيد.

أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2023

وفاز النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب منتخب نيجيريا ونابولي الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2023، وذلك خلال خلال حفل جوائز الكاف المقام حاليا بمدينة مراكش المغربية.

وجاء تتويج أوسيمين على حساب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

أفضل لاعبة في أفريقيا للعام 2023

فيما توجت أسيسات أوشوالا لاعبة منتخب نيجيريا وبرشلونة الإسباني بجائزة افضل لاعبة في أفريقيا للعام 2023، على حساب ثيمبي كجاتلانا لاعبة منتخب جنوب أفريقيا وراسينج لويسفيل، وباربرا باندا لاعبة منتخب زامبيا وشنجهاي شنجلي الصيني.



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