الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رياضة

أخبار الأهلى، الفريق يخوض مرانه الأول بالسعودية وكولر يحضر مباراة اتحاد جدة وأوكلاند

كولر مدرب الأهلى،
كولر مدرب الأهلى، فيتو

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

 

الأهلى يخوض مرانه الأول بالسعودية

 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء وذلك استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة خلال شهر ديسمبر الجاري.

كولر يحضر مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتى

 

يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتى النيوزيلندي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء وذلك من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريقين مواجهة أحدهما يوم الجمعة القادم في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

 

وكان كولر قد طلب من إدارة الأهلي أن يتواجد في ملعب مباراة أوكلاند واتحاد جدة السعودي اليوم وتم الحصول علي الموافقة بذلك.

 

كولر يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو

 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران الفريق الأحمر اليوم وذلك لتجهيز للاعبى الفريق لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويخوض الأهلي أول مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة الموافق 15  ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

 

كولر يجتمع مع الجهاز المعاون

 

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم وذلك من أجل ترتيب برنامج الفريق في المملكة العربية السعودية استعدادا لخوض منافسات المونديال العالمي للأندية.

 

 يخضع ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الضاوى كريستو وأحمد عبد القادر لاختبار طبى اليوم الثلاثاء وذلك لتحديد موقفهم من المشاركة في تدريبات الفريق استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري.

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وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قال  إن أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو، لاعبي الفريق، تعرضا لإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقال إن الثنائي سوف يخضع لمزيد من من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابتيهما وتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما.

 

 

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية 

 ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

 

 

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