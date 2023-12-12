عضو "الأهلي" يكشف الحالة المعنوية للاعبين قبل مواجهة المونديال ويوجه نداء لجماهير الأحمر

محمد شوقي، أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن جمهور الفريق الأحمر استقبل اللاعبين والجهاز الفني بحفاوة كبيرة لدى وصولهم إلى فندق الإقامة بمدينة جدة، مشيرًا إلى أن الفريق جاهز للمواجهة القادمة سواء اتحاد جدة أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

وقال شوقي الموجود مع بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "هناك حالة تركيز كبيرة لدى اللاعبين، والجميع يعلم مدى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأتمنى أن يكونوا عند حسن ظن الجميع في كأس العالم للأندية".

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وأضاف: "استقبلنا خبر فوزنا بالجوائز الخاصة من الكاف بسعادة بالغة، وسنؤجل أي احتفالات بتلك الجوائز في الوقت الحالي، خصوصا أن هناك تركيز شديد على مواجهات كأس العالم للأندية".

وأكمل: "نثق بوجود إقبال جماهيري من مشجعي النادي الأهلي لحضور المواجهة القادمة في مونديال الأندية".

وواصل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: "الفيفا دائمًا يطلب وجود منسق طبي مع بعثة أي فريق في المونديال وهو شرط أساسي.. وهذه الأمور تخص للتنسيق الكامل مع الفيفا في بعض الملفات وليس للإصابات، وكذلك الالتزامات الخاصة على الجهاز الطبي، ومسئولية الإصابات الخاصة باللاعبين تكون مسئولية طبيب الفريق، وأتمنى عودة المصابين بشكل سريع".

وتحدث شوقي عن حالة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وقال: "نتمنى له الشفاء العاجل، ولكن الغيبوبة لازالت مستمرة، والموضوع حاليا ليس طبي، وكل الأمل في كرم الله وأن يتعافى سريعًا".

وأتم: "سعيد بالتتويج بكأس السوبر في كرة اليد، وهو إنجاز جيد للنادي، واللاعبين كانوا على قدر المسئولية".

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلى على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصيني بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022 حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023 حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.