زيلينسكي يستعطف واشنطن: تأخير المساعدات لكييف يحقق أحلام بوتين

الحرب الروسية الأوكرانية ، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة مواصلة دعم كييف عسكريًّا، محذِّرًا خلال خطاب ألقاه في واشنطن الإثنين من أن الإخفاق في مساعدة بلاده على دحر الغزو الروسي يحقق "أحلام" الكرملين بتدمير الديموقراطية في أوروبا.

وأكّد زيلينسكي مخاطبًا مجموعة من الضباط الأمريكيين في جامعة الدفاع الوطني أنّ "أوكرانيا لا تقاتل من أجل وجودها فحسب، بل دفاعًا عن الحريات في أوروبا والتي ازدهرت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي".

Advertisements

وفي إشارة إلى الجمهوريين في الكونجرس الذين باتوا يعارضون التمويل الأمريكي للجهد الحربي الأوكراني، شدد زيلينسكي على أنّ "على السياسيين ألا يخونوا الجندي"، محذّرا من أنّ "إيقاف المساعدات الأمريكية هو أمر يرحّب به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا كان هناك شخص تشكّل القضايا العالقة من دون حلّ في الكابيتول هي مصدر إلهام له، فإنه بوتين وزمرته فحسب، تتحقق أحلامهم عندما يرون التأخيرات، يجب أن يخسر بوتين، يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا ونأمل بنفس الدرجة بأن نتمكّن من الاعتماد عليكم".

ووصل زيلينسكي الذي ارتدى قميصه العسكري الأخضر الذي بات يعرف به ويحمل كلمات "أنا أوكراني" إلى واشنطن آتيًا من الأرجنتين حيث أجرى زيارة دبلوماسية.



من المقرر أن يلتقي اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وشخصيات بارزة في الكونجرس من الحزبين بمن فيهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون.

وأكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أنّ الزيارة تأتي في "لحظة حرجة" وأنّ بايدن لن يخفي بأنّه "متمسّك" بسعيه لتأمين المساعدات التي تحتاجها أوكرانيا لإعادة إمداد جنودها وتوسيع الجهود الرامية لدفع القوات الروسية للتراجع.

واجتمع زيلينسكي أيضًا مع مديري صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ساعيا لدعم اقتصاد بلاده في ظل الحرب الشاملة، وأعلن صندوق النقد صرف 900 مليون دولار لأوكرانيا في إطار خطة مساعدة أعلن عنها في مارس.