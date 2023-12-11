المخابرات الروسية تكشف مخطط الغرب لاستبدال الرئيس الأوكراني

أعلنت المخابرات الروسية، في تقرير كشفت عنه مؤخرا، أن دول الغرب تبحث فكرة استبدال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

الغرب يبحث استبدال الرئيس الأوكراني

وجاء في تقرير المخابرات الروسية:"إن الحاجة إلى استبدال زيلينسكي هي موضوع تتم مناقشته بشكل متزايد من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الدول الغربية".



وأرجعت المخابرات الروسية أسباب ذلك إلى "الوقاحة اللامتناهية" لزيلينسكي وفقدان القدرة على المناورة في الصراع مع روسيا.



وأوضح تقرير المخابرات الروسية أن من بين خلفاء زيلينسكي المحتملين، تدرس الدول الغربية تنصيب قائد الجيش الأوكراني فاليزي زالوجني، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، ورئيس مكتبه أندريه إيرماك، والمستشار السابق لمكتب الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، وعمدة كييف فيتالى كليتشكو.



ويأتي ذلك بعد زيارة الرئيس الأوكراني إلى أمريكا الجنوبية، في مسعى لكسب دعم دول جنوب العالم في الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا مع روسيا.



ويأمل الرئيس الأوكراني في عقد "قمة للسلام العالمي" تروج لخطة سلام تستند إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا والاعتراف بحدودها ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

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زيارة زيلينسكي إلى أمريكا الجنوبية

وتحاول كييف بناء علاقات مع حكومات في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، لكن دعمها لإسرائيل يخالف مواقف بعض هذه الدول.



وتقرر قمة للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ما إذا كان سيتم بدء محادثات مع أوكرانيا ومولدوفا، وفقًا لتوصيات المفوضية الأوروبية، بخصوص طلبهما الحصول على عضوية الاتحاد.





لكن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة دعم أوكرانيا ماليًّا أصبح مهددًا، وهذا ما تخشاه كييف التي لم يحقّق هجومها المضاد المكاسب المنشودة.





ومن المقرر أن يجري الكونجرس تصويتًا إجرائيًّا على حزمة مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية لكييف، مع توقّع فشل الإجراء ما لم تحدث مفاجأة كبرى.





والكونجرس الأمريكي الذي صادق حتى الآن على منح كييف مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية ضخمة، يتكون من مجلسين.





ففي مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريين، يطالب عدد من النواب اليمينيين بوقف فوري للمساعدات المقدمة إلى كييف.