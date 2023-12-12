الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الملك عبد الله: نرفض أي محاولات للفصل بين الضفة وقطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خط أحمر

الملك عبد الله الثاني،
الملك عبد الله الثاني، فيتو

غزة الآن، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إنه لن يكون هناك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، مؤكدًا أن الأردن واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية.

وجدد الملك عبد الله الثاني، التأكيد أن الأردن يرفض أي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "موقف الأردن ثابت بضرورة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.

 

وقف إطلاق النار في غزة

وشدد خلال لقائه في قصر الحسينية، رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعددًا من مديري الأجهزة الأمنية المتقاعدين، على "ضرورة تكثيف الجهود العربية وتوحيدها للضغط لوقف إطلاق النار في غزة"، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعاد الأردن عن خدمة الأشقاء والدفاع عنهم.

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عملية التهجير خط أحمر

وأضاف: "الأردن حذَّر منذ اليوم الأول من عملية التهجير واعتبرها خطًّا أحمر، لأن هذا بالنسبة لنا تصفية للقضية الفلسطينية، مشيدًا بدور الشقيقة مصر بهذا الخصوص"، مؤكدًا أن المساعدات التي تقدمها المملكة إلى الأشقاء الفلسطينيين مستمرة.


ونوه العاهل الأردني بـ "عمليات الإنزال الجوي، التي قام بها الجيش العربي الأردني بكل شجاعة"، مؤكدًا وقوف الأردن المتواصل إلى جانب الأهل في غزة، رغم صعوبة الظروف.


وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.


أمريكا مسؤولة عن العنف بحقّ الفلسطينيين في غزة

ومن جانب آخر طالب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،  الأحد، "بتحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن العنف بحقّ الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بعد أن استخدمت حق النقض الفيتو لإفشال قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد رئيس الوزراء القطري في كلمة خلال افتتاح منتدى الدوحة، أنّ جهود الوساطة لتجديد الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مستمرة رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي "يضيق المجال" أمام تحقيق نتائج.

وقال إن "جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة. ولن نستسلم"، مضيفًا أن "استمرار القصف لا يؤدي إلا إلى تضييق هذا المجال أمامنا".

 

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