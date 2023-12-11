الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

مشاهد تظهر آليات الاحتلال محترقة بالكامل بعد استهدافها من المقاومة بـ غزة

استهداف آليات الاحتلال،
استهداف آليات الاحتلال، فيتو

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، مشاهد تظهر آليات الاحتلال محترقة بالكامل بعد استهدافها من المقاومة الفلسطينية  بقطاع غزة.
 

 

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني مساء اليوم الإثنين استهداف قوة إسرائيلية بعد تفجير منزل تحصنت به في محور الشجاعية الواقع شرق قطاع غزة.


وكانت سرايا القدس، قد نشرت مساء الإثنين مشاهد توثق استهداف آليات جيش الاحتلال في شرق غزة.

 

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كما أشارت سرايا القدس إلى أن مقاتليها تمكنوا من قصف تجمعات الاحتلال في شارع 5 شمال شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

 

من ناحية أخرى، أعلنت كتائب القسام استمرار الاشتباكات بين مقاتليها وقوات الاحتلال المتوغلة في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، وتحديدا في مخيم جباليا ومدينة خان يونس.


استهداف دبابات ميركافا الإسرائيلية

وكشفت "القسام" اليوم عن أن قواتها  استهدفت دبابتي "ميركافا" إسرائيليتين في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105"، كما استهدفت الحشود الإسرائيلية المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون.

 

وأفادت "كتائب القسام" "باستهدافها مدينة تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة"، وفي وقت لاحق أعلنت "تجديد قصفها لتل أبيب برشقة صاروخية ثانية، ردا على استمرار المجازر الإسرائيلية".

 

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف "TBG"، مؤكدة وقوع عدد من الجنود بين قتيل وجريح.

 

كما استهدفت "كتائب القسام" مستوطنة "نير اسحاق" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم، وأكدت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية خاصة وقوة مدرعة غرب توغلت مخيم جباليا
 


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع أسفر حتى الآن عن استشهاد 18205 أشخاص و49645 جريحًا.

 


عدد شهداء قطاع غزة 

وأضافت الوزارة في بيانها: "ندعو الفرق الطبية في أنحاء العالم إلى التوجه للقطاع من أجل إنقاذ حياة الجرحى، فقدنا مئات الجرحى وهم ينتظرون العلاج خارج القطاع".

وتابع البيان: "قوات الاحتلال تمنع الجرحى في المراكز الطبية شمالي القطاع من الوصول إلى المستشفيات".


وفي وقت سابق من اليوم قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة تشهد انهيارًا كاملًا، لا سيما في عيادات الشهداء وبني سهيلة، بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرتها القوات الإسرائيلية للمنطقة قبل عشرة أيام.
 


انهيار كامل في خدمات الرعاية الصحية 

وفي رفح، أقصى جنوب القطاع، والتي نزح إليها سكان خانيونس ووسط غزة، قال البيان إن الخدمات الصحية محدودة للغاية، مضيفًا أنه وفي الـ9 من ديسمبر، بدأ فريق "أطباء بلا حدود" في رفح بدعم عيادة الشابورة، حيث عالج أكثر من 130 مريضًا في اليوم الأول.

 

عدوى في الجهاز التنفسي

وقال منسق الطوارئ في المنظمة بغزة نيكولاس باباكريسوستومو: "يعاني كل مريض آخر في العيادة من عدوى في الجهاز التنفسي بسبب التعرّض لفترات طويلة للبرد والمطر".

 

وأضاف أن  الناس يعيشون في ظروف صحية سيئة للغاية، وفي بعض الملاجئ يتشارك 600 شخص في مرحاض واحد، لقد شهدنا بالفعل العديد من حالات الإسهال، وغالبًا ما يكون الأطفال هم الأكثر تضررًا".

 

وقالت المنظمة "يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ورفع الحصار وضمان المساعدات غير المقيّدة لقطاع غزة بأكمله".

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