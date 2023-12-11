سرايا القدس تعلن تفجير منزل أثناء تحصن قوة إسرائيلية داخله شرقي غزة

أخبار غزة، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، مساء اليوم الإثنين، الإيقاع بقوة تابعة لجيش الاحتلال بين قتيل وجريح بعد تفجير منزل تحصنت به في محور الشجاعية شرقي غزة.

وأضافت سرايا القدس: "كما أجهزنا على جنديين خلال اشتباك مع قوة راجلة للاحتلال في محور الشجاعية شرقي غزة".

سرايا القدس تنشر مشاهد لاستهداف آليات جيش الاحتلال في غزة

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، مشاهد توثق استهداف آليات جيش الاحتلال في شرق غزة.

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كما أشارت سرايا القدس إلى أن مقاتليها تمكنوا من قصف تجمعات الاحتلال في شارع 5 شمال شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

من ناحية أخرى، أعلنت كتائب القسام استمرار الاشتباكات بين مقاتليها وقوات الاحتلال المتوغلة في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، وتحديدا في مخيم جباليا ومدينة خان يونس.

#شاهد.. سرايا القدس تعرض مشاهد من استهدافها لآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/HBGerqoBKB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 11, 2023

استهداف دبابات ميركافا الإسرائيلية

وكشفت "القسام" اليوم عن أن قواتها استهدفت دبابتي "ميركافا" إسرائيليتين في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105"، كما استهدفت الحشود الإسرائيلية المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون.



وأفادت "كتائب القسام" "باستهدافها مدينة تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة"، وفي وقت لاحق أعلنت "تجديد قصفها لتل أبيب برشقة صاروخية ثانية، ردا على استمرار المجازر الإسرئيلية".



وأشارت القسام إلى أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف "TBG"، مؤكدة وقوع عدد من الجنود بين قتيل وجريح.



كما استهدفت "كتائب القسام" مستوطنة "نير اسحاق" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم، وأكدت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية خاصة وقوة مدرعة غرب توغلت مخيم جباليا