الدوري الإسباني، التعادل السلبي يحسم مواجهة سيلتا فيجو وورايو فاليكانو
الدوري الإسباني، حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة سيلتا فيجو وورايو فاليكانو في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا.
وعانى سيلتا فيجو هذا الموسم، حيث حصل على تسع نقاط فقط من أول 15 مباراة، ليحتل المركز 18 في جدول الترتيب، بينما يحتل رايو المركز 11 برصيد 19 نقطة، بعدما فاز أربع مرات وتعادل سبع مرات وخسر أربعًا من أصل 15 مباراة في الدوري هذا الموسم.
وفي المواجهات المباشرة بين الفريقين، لم يهزم رايو خصمه سيلتا في الدوري الإسباني منذ يناير 2019، ولكن تم تقاسم النقاط بالتعادل السلبي في المباراة الذهاب بالدوري خلال الموسم الماضي.
وفي مباريات أخرى سقط فريق برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام فريق جيرونا على ملعب مونتجويك الأولمبي الديربي الكتالوني بين برشلونة وجيرونا، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإسباني.
جدول ترتيب الدوري الإسباني
وأزاح فريق جيرونا نظيره ريال مدريد من صدارة الدوري الإسباني بعدما فاز برباعية مقابل هدفين على نظيره برشلونة.
ويأتي ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:
1- جيرونا 41 نقطة
2-ريال مدريد 39 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 34 نقطة
4- برشلونة 34 نقطة
5- أتلتيك بيلباو 31 نقطة
6- ريال سوسييداد 29 نقطة
7- ريال بيتيس 26 نقطة
8- لاس بالماس 24 نقطة
9- خيتافي 22 نقطة
10- رايو فاليكانو 20 نقطة
11- فالنسيا 19 نقطة
12- ديبورتيفو ألافيس 16 نقطة
13- فياريال 16 نقطة
14- أوساسونا 15 نقطة
15- ريال مايوركا 14 نقطة
16- إشبيلية 13 نقطة
17- قاديش 13 نقطة
18- سيلتا فيجو 10 نقاط
19- غرناطة 7 نقاط
20- ألميريا 4 نقاط
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