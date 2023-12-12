الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني، التعادل السلبي يحسم مواجهة سيلتا فيجو وورايو فاليكانو

سيلتا فيجو، فيتو
سيلتا فيجو، فيتو

الدوري الإسباني، حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة سيلتا فيجو وورايو فاليكانو في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا.

 

وعانى سيلتا فيجو هذا الموسم، حيث حصل على تسع نقاط فقط من أول 15 مباراة، ليحتل المركز 18 في جدول الترتيب، بينما يحتل رايو المركز 11 برصيد 19 نقطة، بعدما فاز أربع مرات وتعادل سبع مرات وخسر أربعًا من أصل 15 مباراة في الدوري هذا الموسم.

Advertisements

وفي المواجهات المباشرة بين الفريقين، لم يهزم رايو خصمه سيلتا في الدوري الإسباني منذ يناير 2019، ولكن تم تقاسم النقاط بالتعادل السلبي في المباراة الذهاب بالدوري خلال الموسم الماضي.

 

وفي مباريات أخرى سقط فريق برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام فريق جيرونا على ملعب مونتجويك الأولمبي الديربي الكتالوني بين برشلونة وجيرونا، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإسباني.

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وأزاح فريق جيرونا نظيره ريال مدريد من صدارة الدوري الإسباني بعدما فاز برباعية مقابل هدفين على نظيره برشلونة. 

 

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1-  جيرونا 41 نقطة

2-ريال مدريد 39 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 34 نقطة

4- برشلونة 34 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 31 نقطة

6- ريال سوسييداد 29 نقطة

7- ريال بيتيس 26 نقطة

8- لاس بالماس 24 نقطة

9- خيتافي 22 نقطة

10- رايو فاليكانو 20 نقطة

11- فالنسيا 19 نقطة

12- ديبورتيفو ألافيس 16 نقطة

13- فياريال 16 نقطة

14- أوساسونا 15 نقطة

15- ريال مايوركا 14 نقطة

16- إشبيلية 13 نقطة

17- قاديش 13 نقطة

18- سيلتا فيجو 10 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 4 نقاط

 

تعادل سلبي بين سيلتا فيجو أمام رايو فاليكانو بالشوط الأول في الدوري الإسباني

مواعيد مباريات اليوم الإثنين، أبرزها الدوري الإسباني ومواجهات كأس السعودية

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني  ،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإسباني سيلتا فيجو رايو فاليكانو اللبحا اخبار الرياضة

مواد متعلقة

تعادل سلبي بين سيلتا فيجو أمام رايو فاليكانو بالشوط الأول في الدوري الإسباني

مواعيد مباريات اليوم الإثنين، أبرزها الدوري الإسباني ومواجهات كأس السعودية

ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط برشلونة على يد جيرونا برباعية

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يصعد للمركز الثالث بفوز على ألميريا

الأكثر قراءة

حفل جوائز الكاف، المغرب أفضل منتخب أفريقي في 2023 ونيجيريا للسيدات

عبد السند يمامة: الانتخابات الرئاسية غير محسومة حتى الآن والمنافسة قوية على الأرض

تعرف على ترتيب محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب أفريقي

القبض على 10 أشخاص بتهمة غسـل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقليوبية

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

الملك عبد الله: نرفض أي محاولات للفصل بين الضفة وقطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خط أحمر

تعليق عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن تجريد سكان غزة من ملابسهم وتصويرهم عراة

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 11-12-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

كهربا يتصدر تويتر بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2023

انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة بالسامر الجمعة

بـ9 جوائز، فيلم BARBIE أكثر الأعمال ترشيحًا لجوائز الجولدن جلوب 81

الانتخابات الرئاسية 2024، لافتات أنا بحب مصر تزين مدخل لجان النادي الأهلي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

قرعة علنية لتخصيص أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.. 17 ديسمبر

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 11-12-2023

المزيد

انفوجراف

تاريخ محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أدعية التوفيق في الحياة من الكتاب والسنة

دار الإفتاء: لهذه الأسباب الامتناع عن التصويت في الانتخابات حرام

المزيد
الجريدة الرسمية