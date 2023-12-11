طارق قنديل: جوائز الكاف تضع مسئولية أكبر على عاتق لاعبي الأهلي

طارق قنديل، أعرب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمتواجد حاليًا في المغرب، لتسلم جوائز الكاف، عن سعادته الشديدة بالجوائز التي حصدها النادي، مؤكدا بأنه شرف عظيم، والأهلي دائما يشرف الرياضة المصرية.

طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

وقال قنديل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "ردود الأفعال كانت رائعة من الأخوة المغاربة وكذلك مسئولي الاتحاد الإفريقي، والذين أشادوا بالنادي الأهلي، كما حظى بترحيب كبير من جانب المسئولين في المغرب، والنادي الأهلي هو الأفضل بكل تأكيد، وأتمني أن يظل النادي على منصات التتويج بصفة مستمرة".

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وأضاف: "هذه الجوائز ستلقي مسئولية كبيرة على اللاعبين، وللعام الرابع على التوالي الأهلي يشرف قارة إفريقيا ويخوض كأس العالم للأندية، وهو إنجاز عظيم في حد ذاته، لكن طموحنا وطموح الجمهور في حصد المزيد من البطولات، وهذه كلمات دائمة من محمود الخطيب رئيس النادي مع كل الأنشطة الرياضية".

وواصل: "دائمًا جمهور الأهلي يطالبنا بحصد المزيد، ودائمًا يرغبون في تحقيق الكثير من البطولات، كنا نفوز بإفريقيا ويطالبوننا خلال نفس المباراة بالحصول على لقب الدوري المصري".

وأكمل: "سعيد بحصول النادي الأهلي على جائزة أفضل نادٍ افريقي، وكذلك يستحق بيرسي تاو جائزة أفضل لاعب وهو شيء يشرفنا جميعًا، والجوائز نتاج منظومة النادي الأهلي التي تسير بنظام جيد، وكان طموحنا الحصول على كل الجوائز".

وتابع: "مازحت باتريس موتسيبي بعد الصعود أكثر من مرة لتسلم الجوائز، ولم أكن أعرف بالجوائز مطلقًا، ولم أحاول معرفة أي شيء، وقمت بالاتصال بالكابتن محمود الخطيب لتهنئته، وكان يتابع معي كل التفاصيل".

وواصل: "سأعود إلى مصر، وبعدها سأتوجه يوم الخميس إلى السعودية للتواجد مع الفريق في كأس العالم للأندية".

وختم: "الشعب المغربي لديه علاقة مميزة مع الجانب المصري، ودائمًا فخورين بدعمنا لهم في كأس العالم، كما أن النادي الأهلي كان داعم ومساند للمنتخب المغربي، وكذلك تمت المواساة لهم في حادثة الزلازل الأخير، والخطيب دائمًا يجري اتصالات بشكل مستمر مع المسئولين المغاربة".

الأهلي أفضل نادٍ في أفريقيا

فاز النادي الأهلي بجائزة أفضل نادٍ بأفريقيا في العام 2023، وذلك خلال حفل جوائز الكاف التى أقيمت بمدينة مراكش المغربية.

صن داونز أفضل ناد سيدات في أفريقيا

فاز نادي صن داونز الجنوب أفريقي، بجائزة أفضل نادٍ للسيدات في القارة السمراء، في عام 2023، وذلك خلال حفل جوائز الكاف التى أقيمت بمدينة مراكش المغربية.

بيرسي تاو افضل لاعب داخل أفريقيا



وفاز الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا للعام 2023، خلال خلال حفل جوائز الكاف التى أقيمت بمدينة مراكش المغربية.

لامين كاميرا أفضل لاعب شاب

فاز السنغالي لامين كامارا لاعب ميتز الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب شاب داخل أفريقيا للعام 2023، وذلك خلال خلال حفل جوائز الكاف التى أقيمت بمدينة مراكش المغربية.

فيما فازت نسرين الشاد لاعبة منتخب المغرب بجائزة أفضل لاعبة صاعدة في قارة أفريقيا للعام 2023.

كما حصدت فاطمة تكناوت جائزة أفضل لاعب على مستوى الأندية في إفريقيا لعام 2023 بعد منافسة مع ريفيلوي ثولاكيلي (بوتسوانا، ماميلودي صن داونز) - ليبوهانج راماليبي (جنوب إفريقيا، ماميلودي صن داونز).

منتخب المغرب الأفضل في أفريقيا



وفاز منتخب المغرب بجائزة أفضل منتخب للرجال في أفريقيا خلال العام 2023، وذلك خلال خلال حفل جوائز الكاف التى أقيمت بمدينة مراكش المغربية.

وجاء تتويج منتخب المغرب بالجائزة على حساب منتخبي جامبيا والسنغال، بعد إنجاز أسود الأطلس بالفوز بالمركز الرابع في كأس العالم قطر 2022.



نيجيريا أفضل منتخب للسيدات بأفريقيا في 2023

فيما فاز منتخب نيجيريا بجائزة أفضل منتخب للسيدات في العام 2023، وذلك على حساب منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا.

أفضل حارس مرمى في أفريقيا للعام 2023

وفاز ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال السعودي والمنتخب المغربي بجائزة أفضل حارس في القارة الأفريقية أفضل حارس مرمى في أفريقيا للعام 2023 على حساب الكاميروني أندريه أونانا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومحمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي.

وليد الركراكي أفضل مدرب في أفريقيا وإليس أحسن مدربة



وفاز وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا للعام 2023، وذلك خلال خلال حفل جوائز الكاف التى أقيمت بمدينة مراكش المغربية.

وجاء تتويج الركراكي بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا للعام 2023، بعد إنجاز منتخب المغرب بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك على حساب الجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب سيمبا التنزاني، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال.

كهربا يحصد جائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام 2023

فاز محمود كهربا لاعب الأهلي، بجائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام 2023، عن هدفه مع الأهلي في مرمى الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، نيابة عن اللاعب المتواجد مع بعثة الأحمر في السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

التشكيل المثالي في القاهرة الأفريقية عن عام 2023

المرمى: أندري أونانا – الكاميرون – مانشستر يونايتد

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان) - كاليدو كوليبالي (السنغال – الهلال السعودي) - شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية – مارسيليا)

الوسط: توماس بارتي (غانا – أرسنال) – محمد قدوس (غانا – وست هام يونايتد) – فرانك زامبو أنجيسا (نابولي – الكاميرون) – سفيان أمرابط (المغرب – مانشستر يونايتد)

الهجوم: محمد صلاح (مصر – ليفربول) – ساديو ماني (السنغال – النصر) – فيكتور أوسيمين (نيجيريا – نابولي)



النيجيري أوسيمين يتوج بجائزة أفضل لاعب في افريقيا على حساب صلاح وحكيمى

وفاز النيجيري أوسيمين، نجم نادي نابولي الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، خلال الاحتفالية التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية.

وتنافس أوسيمين مع الثنائي محمد صلاح، نجم ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفاز أوسيمين بالجائزة لأول مرة في مسيرته بعدما نجح النجم النيجيري صاحب الـ 24 عامًا في قيادة نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 1990.

ونال أوسيمين أيضًا لقب هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 26 هدفًا.

ويعد أوسيمين خامس لاعب نيجيري يتوج بجائزة الأفضل في أفريقيا بعد نوانكو كانو الذي حصل على اللقب مرتين عامي 1996 و1999 وفيكتور إيكبيبا عام 1997 وإيمانويل أمونيكي عام 1994 ورشيدي ياكيني عام 1993.