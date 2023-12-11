عماد متعب: الأهلي يستحق جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا (فيديو)

عماد متعب، قدم عماد متعب، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، التهنئة للقلعة الحمراء بعد الحصول على لقب أفضل نادٍ في القارة الأفريقية عن عام 2023 خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بمدينة مراكش المغربية.

عماد متعب نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق

وقال عماد متعب في تصريحات إعلامية عبر فضائية أون تايم سبورت الأهلي استحق الحصول على جائزة أفضل ناد في القارة الأفريقية عن العام الحالي 2023.

وأشاد متعب بتنظيم المغرب لحفل جوائز الأفضل داخل القارة الأفريقية عن عام 2023.

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واختتم متعب تصريحاته قائلا: أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي كان يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية عن العام الحالي وذلك بعد قيادته للمنتخب أسود الأطلسي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022.



وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن جوائز الأفضل داخل القارة الأفريقية عن عام 2023 خلال الحفل الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.



الأهلي أفضل نادٍ في أفريقيا

فاز النادي الأهلي بجائزة أفضل نادٍ بأفريقيا في العام 2023، وذلك خلال حفل جوائز الكاف التى أقيمت بمدينة مراكش المغربية.

صن داونز أفضل ناد سيدات في أفريقيا

فاز نادي صن داونز الجنوب أفريقي، بجائزة أفضل نادٍ للسيدات في القارة السمراء، في عام 2023، وذلك خلال حفل جوائز الكاف التى أقيمت بمدينة مراكش المغربية.

بيرسي تاو افضل لاعب داخل أفريقيا



وفاز الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا للعام 2023، خلال خلال حفل جوائز الكاف التى أقيمت بمدينة مراكش المغربية.

لامين كاميرا أفضل لاعب شاب

فاز السنغالي لامين كامارا لاعب ميتز الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب شاب داخل أفريقيا للعام 2023، وذلك خلال خلال حفل جوائز الكاف التى أقيمت بمدينة مراكش المغربية.

فيما فازت نسرين الشاد لاعبة منتخب المغرب بجائزة أفضل لاعبة صاعدة في قارة أفريقيا للعام 2023.

كما حصدت فاطمة تكناوت جائزة أفضل لاعب على مستوى الأندية في إفريقيا لعام 2023 بعد منافسة مع ريفيلوي ثولاكيلي (بوتسوانا، ماميلودي صن داونز) - ليبوهانج راماليبي (جنوب إفريقيا، ماميلودي صن داونز).

منتخب المغرب الأفضل في أفريقيا



وفاز منتخب المغرب بجائزة أفضل منتخب للرجال في أفريقيا خلال العام 2023، وذلك خلال خلال حفل جوائز الكاف التى أقيمت بمدينة مراكش المغربية.

وجاء تتويج منتخب المغرب بالجائزة على حساب منتخبي جامبيا والسنغال، بعد إنجاز أسود الأطلس بالفوز بالمركز الرابع في كأس العالم قطر 2022.



نيجيريا أفضل منتخب للسيدات بأفريقيا في 2023

فيما فاز منتخب نيجيريا بجائزة أفضل منتخب للسيدات في العام 2023، وذلك على حساب منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا.

أفضل حارس مرمى في أفريقيا للعام 2023

وفاز ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال السعودي والمنتخب المغربي بجائزة أفضل حارس في القارة الأفريقية أفضل حارس مرمى في أفريقيا للعام 2023 على حساب الكاميروني أندريه أونانا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومحمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي.

وليد الركراكي أفضل مدرب في أفريقيا وإليس أحسن مدربة



وفاز وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا للعام 2023، وذلك خلال خلال حفل جوائز الكاف التى أقيمت بمدينة مراكش المغربية.

وجاء تتويج الركراكي بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا للعام 2023، بعد إنجاز منتخب المغرب بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك على حساب الجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب سيمبا التنزاني، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال.

كهربا يحصد جائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام 2023

فاز محمود كهربا لاعب الأهلي، بجائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام 2023، عن هدفه مع الأهلي في مرمى الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، نيابة عن اللاعب المتواجد مع بعثة الأحمر في السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

التشكيل المثالي في القاهرة الأفريقية عن عام 2023

المرمى: أندري أونانا – الكاميرون – مانشستر يونايتد

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان) - كاليدو كوليبالي (السنغال – الهلال السعودي) - شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية – مارسيليا)

الوسط: توماس بارتي (غانا – أرسنال) – محمد قدوس (غانا – وست هام يونايتد) – فرانك زامبو أنجيسا (نابولي – الكاميرون) – سفيان أمرابط (المغرب – مانشستر يونايتد)

الهجوم: محمد صلاح (مصر – ليفربول) – ساديو ماني (السنغال – النصر) – فيكتور أوسيمين (نيجيريا – نابولي)



النيجيري أوسيمين يتوج بجائزة أفضل لاعب في افريقيا على حساب صلاح وحكيمى

وفاز النيجيري أوسيمين، نجم نادي نابولي الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، خلال الاحتفالية التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية.

وتنافس أوسيمين مع الثنائي محمد صلاح، نجم ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفاز أوسيمين بالجائزة لأول مرة في مسيرته بعدما نجح النجم النيجيري صاحب الـ 24 عامًا في قيادة نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 1990.

ونال أوسيمين أيضًا لقب هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 26 هدفًا.

ويعد أوسيمين خامس لاعب نيجيري يتوج بجائزة الأفضل في أفريقيا بعد نوانكو كانو الذي حصل على اللقب مرتين عامي 1996 و1999 وفيكتور إيكبيبا عام 1997 وإيمانويل أمونيكي عام 1994 ورشيدي ياكيني عام 1993.