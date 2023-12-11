الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل بودرة السحلب في البيت، زي الكافيهات

السحلب في البيت،
السحلب في البيت، فيتو

طريقة عمل بودرة السحلب في البيت، من المشروبات الشتوية المصرية، كما أنه المشروب الرسمي في هذا الجو غير المستقر، ومع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، فهو المشروب الأمثل للتدفئة.
 

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل بودرة السحلب في البيت، زي الكافيهات، بكل سهولة، وبكل تفاصيله، لتصنعي لأفراد أسرتك ألذ كوب من السحلب الساخن، بنفسك، للتوفير في الميزانية من جهة، ولتحافظي أيضا على صحتهم، وحتى لا يفضلون تناوله في الكافيهات.

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مكونات بودرة السحلب:


نصف كوب من حليب بودرة
نصف كوب من الأرز مطحون ناعم جدا
كوب من سكر البودرة
كوب من جوز الهند
4 ملاعق كبيرة من النشا
نصف كوب من السمسم
ملعقة من الفانيليا
(تمزج المكونات السابقة، وتحفظ في برطمان لحين الاستخدام).

 

لعمل 4 أكواب من مشروب السحلب:
 

4 أكواب من الحليب
سكر حسب الرغبة
نصف ملعقة صغيرة من بودرة السحلب
فص مستكة مطحون مع ملعقة سكر

للتزيين:

قرفة ناعمة
جوز هند
مكسرات أو سوداني حسب الرغبة

 

خطوات عمل السحلب باللبن:
ويوضع الحليب في وعاء على النار، وقبل أن يسخن نضيف ملعقتين كبيرتين من بودرة السحلب (التي قمنا بإعدادها)، إلى السكر مع المستكة المطحونة ونحركهم جيدا" حتى لا تتكتل معنا بودرة السحلب في الحليب.

ثم ببطء شديد نبدأ بسكب السكر المخلوط بالسحلب والمستكة مع التحريك المستمر على النار، حتى يبدأ بالكثافة معنا الحليب على النار، وبعد الانتهاء من طهيه على النار، نسكبه في فناجين التقديم.

نرش الوجه بالقرفة الناعمة وجوز الهند والمكسرات أو السودانى المحمص، كلها إضافات اختيارية، حسب ذوق ورغبة كل فرد من أفراد الأسرة.

ويقدم ساخن وبألف هنا.
 

وفيما يلي بعض النصائح لتحضير السحلب:

يُنصح باستخدام الحليب كامل الدسم عند تحضير السحلب، للحصول على أفضل مذاق وفوائد.
يمكن إضافة السكر أو العسل إلى السحلب حسب الرغبة.
يمكن إضافة المكسرات أو الفواكه المجففة إلى السحلب لزيادة قيمته الغذائية وتحسين مذاقه.

طريقة السحلب

فوائد السحلب

 

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية أن فوائد تناول السحلب بانتظام، عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

 

تحسين صحة الجهاز الهضمي:
يساعد السحلب في علاج بعض المشكلات الهضمية، مثل: حرقة المعدة، والغازات، وعسر الهضم. كما أنه يساعد في علاج الإسهال، وخاصة لدى الأطفال.

تعزيز صحة الكبد:
يساعد السحلب في تعزيز صحة الكبد لدى مرضى الكبد.

تحسين صحة العظام:
يحتوي السحلب على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو عنصر مهم لصحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

تعزيز صحة القلب:
يحتوي السحلب على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية القلب من الأمراض.

تعزيز صحة البشرة:
يساعد السحلب في شد البشرة وزيادة مرونتها، لذلك فإنه يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها تبدو أصغر سنًا.

توفير الدفء في فصل الشتاء:
يساعد السحلب في توفير الدفء للجسم في فصل الشتاء، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

تحسين المزاج:
يساعد السحلب في تحسين المزاج وزيادة الطاقة، وذلك لاحتوائه على مادة الثيامين التي تلعب دورًا مهمًا في وظائف الدماغ.

تعزيز القدرة على التركيز:
يساعد السحلب في تعزيز القدرة على التركيز والذاكرة، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين ب.

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