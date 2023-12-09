حملة مفاجئة للضبطية القضائية على شقق الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

شن جهاز مدينة حدائق أكتوبر وبالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل حملة مفاجئة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمشروع ٦٤٥ عمارة إسكان اجتماعي بهدف التأكد من شغل الوحدات طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٦ محاضر مختلفة بين إيجار وبيع وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكان على رأس الحملة مأموري الضبط القضائي بجهاز المدينة وبمصاحبة قوة من إدارة الأمن بالجهاز.

وناشد جهاز المدينة المواطنين شغل الوحدة السكنية المخصصة لهم طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بذات القانون.

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة – المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، مسؤولي فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وذلك لدراسة تخصيص قطعة أرض مناسبة لإنشاء مقر إدارى لهم، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بهدف المساهمة في توفير الخدمات الطبية لمحافظة الأقصر بشكل عام، ومدينة طيبة الجديدة بشكل خاص.

كما استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، نقيب المهندسين بنقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، ومرافقوه، وذلك لدراسة تخصيص قطعة أرض بنشاط سكنى بمساحة 10 أفدنة لخدمة مهندسي المحافظة.

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وبحث المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، مع مسؤولين من شركة التعاون للبترول طلب الحصول على قطعة أرض لإنشاء محطة تموين سيارات لخدمة قاطني المدينة، والمترددين عليها، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

واستعرض رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، بعض المواقع المقترحة للاستثمار بالمدينة، لافتًا إلى أنه سيتم عرض هذه المواقع عبر الرابط الالكتروني لبوابة خدمات المستثمرين بموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه أن ذلك يأتي في إطار السعي للتوسع في إتاحة الخدمات المختلفة لقاطني المدينة والمترددين عليها، وسرعة تنميتها، وتوفير عوامل جذب السكان إليها، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات التموين، والخدمات الصحية، والخدمات العامة.

وفي ذات السياق، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، بالمرور على مشروع تنفيذ إحدى القنوات، لحماية المدينة من أخطار السيول، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٧٥ %، مشددًا على الانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات، وذلك خلال متابعته المستمرة لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية إتاحة طرح تكميلي للمواطنين المتقدمين لحجز شقق سكن مصر بمدينة غرب قنا الجديدة ولم يحالفهم الحظ بالقرعة العلنية اليدوية التي أجريت يوم الأحد الماضي ۳-۱۲-۲۰۲۳.

وأكدت إمكانية استمرار الحجز في (القرعة التكميلية) للوحدات والتي سيتم إجراؤها لاحقًا، ويتم تحرير طلب ( ملء نموذج) بالإدارة العقارية بجهاز مدينة قنا الجديدة، وسيتم إتاحة الوحدات في نفس المشروع من خلال القرعة التكميلية التي ستتم على الأدوار سواء (الأرضي - المتكرر - الأخير) طبقًا للرغبة التي يتم تحديدها بالطلب المذكور عاليه.

وأشارت إلى استمرار الحجز بالقرعة التكميلية بنفس مقدم الحجز (٥٠ ألف جنيه) السابق سداده ببنك التعمير والإسكان.

وسبق طرح ١٤٤ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بغرب قنا، وبلغ عدد المتقدمين ٢٠٨ متقدمين، وتم شراء ٣٨٠ كراسة شروط.

جدير بالذكر أن القرعة العلنية عُقدت بحضور وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي مجلس الدولة، والجهات المختصة، لتحقيق الشفافية بين المتقدمين.

يأتي ذلك في ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، على وضع آلية للإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم الجهاز المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.