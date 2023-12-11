أخبار الفن اليوم.. انفصال مغني المهرجانات مسلم عن زوجته.. وطارق العريان يكشف تكلفة فيلم ولاد رزق 3

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين العديد من الأخبار الهامة من أبرزها انفصال مغني المهرجانات مسلم عن زوجته، وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

كشف مغني المهرجانات مسلم عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن انفصاله رسميًا عن زوجته "ميكا البغدادي".

وكتب مسلم عبر خاصية الاستوري قائلا: “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة”.

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وتابع: "ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن".

أعلن رسميا، عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز الجولدن جلوب، في دورتها الـ81، والمقرر إقامتها بتاريخ 7 يناير 2024.

كشف المخرج طارق العريان تفاصيل عن فيلمه الجديد “ولاد رزق 3” قائلًا: إن التكلفة الإنتاجية للفيلم تصل إلى 8 ملايين دولار.

وأكد العريان أنه لم يتم استبعاد الفنان أحمد الفيشاوي كما ترددت الأنباء مؤخرًا، مؤكدا أنه سيظهر بمشهدين أو ثلاثة استكمالًا لسياق أحداث السلسلة، مشيرا إلى أن الموعد النهائى لطرح فيلم ولاد رزق 3 سيكون يوم 6/20 فى عيد الأضحى 2024.

حرص الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي على الإدلاء بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية، وذلك في اليوم الثاني من أيام التصويت.

ألغيت اليوم الإثنين ١١ ديسمبر كافة العروض بسينما زاوية بوسط القاهرة وذلك على هامش مشاركة السينما في الإضراب العالمي لوقف إطلاق النار في فلسطين.

وكشفت الصفحة الرسمية لسينما زاوية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن مشاركتها في الإضراب العالمي وذلك بنشر صورة تحمل علم فلسطين مرفقًا بتعليق “ تشارك زاوية اليوم في الإضراب العالمي لوقف إطلاق النار في فلسطين.. لا يوجد عروض اليوم”.

أصبح فيلم الدمية الشهيرة، BARBIE، أكثر الأفلام ترشيحا لجوائز الجولدن جلوب، بـ٩ جوائز، وذلك ضمن ترشيحات الدورة الـ ٨١، لعام ٢٠٢٣.

ورشح فيلم BARBIE، للفوز بـ ٩ جوائز في ترشيحات الجولدن جلوب، من ضمنهم، أفضل فيلم، وأفضل ممثلة، وأفضل أغنية، وأفضل فيلم يحقق إنجاز في شباك التذاكر، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل مساعد، وأفضل سيناريو، وأفضل مؤثرات بصرية.

حقق فيلم شماريخ الذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأمينة خليل، إيرادات ضخمة في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي، بعد احتفال أبطال العمل بالعرض الخاص يوم الأربعاء الماضي، واستطاع الفيلم أن يقتنص إيرادات 5 ملايين و750 ألف جنيه خلال أربعة أيام من عرضه.