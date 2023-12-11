مغني المهرجانات مسلم يعلن انفصاله عن زوجته: مكنتش أحب تكون دي النهاية

كشف مغني المهرجانات مسلم عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن انفصاله رسميًا عن زوجته "ميكا البغدادي".

وكتب مسلم عبر خاصية الاستوري قائلا: “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة”.

وتابع: "ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن".

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