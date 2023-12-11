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ثقافة وفنون

سر إلغاء عروض اليوم بسينما زاوية

سينما زاوية، فيتو
سينما زاوية، فيتو

ألغيت اليوم الإثنين ١١ ديسمبر كافة العروض بسينما زاوية بوسط القاهرة وذلك على هامش مشاركة السينما في الإضراب العالمي لوقف إطلاق النار في فلسطين.

وكشفت الصفحة الرسمية لسينما زاوية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن مشاركتها في الإضراب العالمي وذلك بنشر صورة تحمل علم فلسطين مرفقًا بتعليق “ تشارك زاوية اليوم في الإضراب العالمي لوقف إطلاق النار في فلسطين.. لا يوجد عروض اليوم”.

 

فيلم وداعًا جوليا

وكانت سينما زاوية بوسط القاهرة قد استضافت مؤخرًا، عرض الفيلم السوداني وداعا جوليا، وأعقب عرض الفيلم ندوة بحضور صناعه.

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وحضر الندوة صناع الفيلم وهم: المخرج محمد كردفاني، والمنتجين أمجد أبو العلاء، ومحمد العمدة، والبطلين إيمان يوسف، ونزار جمعة.

وتدور أحداث فيلم وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيًا للتطهر من الإحساس بالذنب.
وانطلق عرض الفيلم السوداني وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني والمنتج أمجد أبو العلاء في دور العرض المصرية يوم 25 أكتوبر الماضي.

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سينما زاوية الإضراب العالمي لوقف إطلاق النار في فلسطين فلسطين الفن اخبار الفن

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