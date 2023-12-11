كأس خادم الحرمين، رونالدو وماني يقودان النصر للفوز على الشباب والتأهل لنصف النهائي (فيديو)
كأس خادم الحرمين، تأهل فريق النصر السعودي إلى الدور نصف النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد اكتساحه نظيره الشباب بخمسة أهداف مقابل هدفين.
وجاء ذلك خلال لقاء الفريقين في إطار منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك السعودي (كأس خادم الحرمين الشريفين) على ملعب نادي الشباب في ديربي الرياض.
وأحرز خماسية النصر سيكو فوفانا وساديو ماني وعبد الرحمن عبد الله ورونالدو ومحمد خليل في الدقائق 17 و38 و45 و74 و96 من المباراة.
وأحرز هدفي الشباب كارلوس جونيور في الدقيقة 25 وهتان الزهيري في الدقيقة 90 من المباراة.
أحداث وأهداف المباراة
جاء هدف النصر الأول بعد تمريرة بينية من فوفانا ويقابلها ماني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس وترتد ومتابعة وتسديدة من فوفانا وتهز الشباك في الدقيقة 17.
جاء هدف الشباب الأول بعد كرة عرضية من ركنية ويقابلها جونيور برأسية قوية داخل المنطقة في الدقيقة 24.
جاء هدف النصر الثاني بعد هجمة مرتدة وانطلاقة من ماني ويمرر الكرة لأوتافيو داخل منطقة الجزاء ليمررها عرضية وتنتهي بلمسة من ماني أمام المرمى في الدقيقة 28.
جاء هدف النصر الثالث بعد نقلات على حدود منطقة الجزاء وتنتهي بتمريرة عرضية من بروزوفيتش ويقابلها غريب بلمسة من داخل المنطقة وتهز الشباك في الدقيقة 46.
وجاء هدف النصر الرابع بعد نقلات قصيرة حول منطقة الجزاء وتنتهي بتمريرة بينية رائعة من أوتافيو ويقابلها رونالدو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74.
وجاء هدف الشباب الثاني بعد تسديدة قوية من كاراسكو على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها العقيدي وترتد ومتابعة وتسديدة من هتان داخل المنطقة في الدقيقة 90 من المباراة.
جاء هدف النصر الخامس بعد ضغط قوي من ساديو ماني ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر الكرة عرضية ويقابلها مران بتسديدة من أمام المرمى في الدقيقة 96 من المباراة.
تشكيل النصر ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين
وأعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الشباب
حراسة المرمى: نواف العقيدي.
الدفاع: سلطان الغنام- على لاجامي- إيميريك لابورت- أيمن يحيى.
الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- سيكو فوفانا- أوتافيو مونتيرو.
الهجوم: عبدالرحمن غريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.
صعود الهلال لنصف نهائي كاس خادم الحرمين
كأس السعودية ، صعد فريق الهلال السعودي للدور نصف نهائي من بطولة كأس الحرمين الشريفين، بعد الفوز أمام التعاون في المباراة التي أقيمت بالدور ربع النهائي من كأس السعودية.
وتمكن اللاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو من تسجيل الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 45 2.
بينما أحرز الكساندر ميتروفيتش الهف الثاني في الدقيقة 51.
وعزز مالكوم فوز الهلال بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني بعد تلقي تمريرة عرضية رائعة من ميشايل، عبرت الحارس مايلسون، لتصل إلى مالكوم الذي سددها في المرمى.
وسبق أن تأهل فريق الهلال إلى هذا الدور بعد تخطى عقبة الحزم والفوز عليه بنتيجة (3-0)، بينما نجح التعاون في التأهل عقب الفوز على الوحدة بثنائية نظيفة.
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