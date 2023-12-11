كاس خادم الحرمين الشريفين، رونالدو يقود هجوم النصر ضد الشباب

كأس خادم الحرمين، أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الشباب في تمام الساعة الثامنة مساءً، في إطار منافسات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين علي ملعب «نادي الشباب» في ديربي الرياض، المرتقب ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك السعودي.

تشكيل النصر ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين



حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام- على لاجامي- إيميريك لابورت- أيمن يحيى.

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الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- سيكو فوفانا- أوتافيو مونتيرو.

الهجوم: عبدالرحمن غريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

ويدخل النصر السعودي المباراة متسلحًا بنجمه البرتغالي المُخضرم كريستيانو رونالدو، والبرازيلي المتوهج أندرسون تاليسكا، ويغيب عن العالمي أوتافيو مونتيرو بسبب الإصابة.

ويحاول فريق الشباب السعودي التأهل للمربع الذهبي من مسابقة أغلى الكؤوس لإسعاد جماهيره الغاضبة، بسبب وضع الليوث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

كأس السعودية ، صعد فريق الهلال السعودي للدور نصف نهائي من بطولة كأس الحرمين الشريفين، بعد الفوز أمام التعاون في المباراة التي أقيمت بالدور ربع النهائي من كأس السعودية.

وتمكن اللاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو من تسجيل الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 45 2.

بينما أحرز الكساندر ميتروفيتش الهف الثاني في الدقيقة 51.

وعزز مالكوم فوز الهلال بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني بعد تلقي تمريرة عرضية رائعة من ميشايل، عبرت الحارس مايلسون، لتصل إلى مالكوم الذي سددها في المرمى.

وخاض البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بينما التشكيل الرسمي لمباراته أمام التعاون، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل الهلال الرسمي ضد التعاون



حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – خاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو – سيرجي سافيتش – سالم الدوسري.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – ميتروفيتش – مالكوم.

تشكيل التعاون أمام الهلال بكاس الحرميين

بينما خاض المدير الفني لفريق التعاون شاموسكا تشكيل فريقه لمواجهة الهلال والذي جاء على النحو التالي:

" مايلسون، عبدالملك العييري، جيروتو، عون السلولي، معاذ فقيهي، أشرف المهديوي، فلافيو، ألفارو ميدران، ماتيوس كاسترو، موسى بارو، جواو بيدرو".

وتقام مباراة الهلال والتعاون، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024"، ويتم بث المباراة عبر فضائية SSC بتعليق فارس عوض.

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وسبق أن تأهل فريق الهلال إلى هذا الدور بعد تخطى عقبة الحزم والفوز عليه بنتيجة (3-0)، بينما نجح التعاون في التأهل عقب الفوز على الوحدة بثنائية نظيفة.

فيما حقق فريق الهلال فوزا صعبا على مضيفه الطائي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

وجاءت أحداث المباراة على النحو التالي:

أهداف المباراة

تقدم الهلال بهدف أول عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 20، وضاعف ميتروفيتش النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 30 من علامة الجزاء.

فيما قلص طارق عبدالله النتيجة لرفيق أبها بهدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وجاء تشكيل الفريقين على النحو التالي: