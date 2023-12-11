الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رياضة

بمشاركة محمد شريف، الخليج يصعد للدور نصف النهائي بكأس خادم الحرمين

الخليج وابها، فيتو
الخليج وابها، فيتو

كأس خادم الحرمين، نجح نادي  الخليج، للصعود للدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تخطي عقبة أبها.

وحقق الخليج فوزًا على أبها بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.


وسجل فابيو مارتينيز على الهدف الأول لصالح الخليج في الدقيقة 30، بعد تلقي تمريرة من ريبوتشو، ليسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، وتستقر الكرة على يسار الحارس.

ورد توكو إيكامبي، على هدف التعادل لصالح أبها في الدقيقة 61، بعد تلقي تمريرة بالكعب من سعد بقير، ليسدد كرة أرضية استقرت في الزاوية اليمنى من الشباك.

وسجل خالد ناري هدف الفوز لصالح الخليج في الدقيقة 83، بعد تمريرة بينية من ريبوتشو، ليسدد الكرة في الزاوية اليمنى، ويهدي الدانة انتصارًا تاريخيًا.

 

 

وخاض بيدرو إيمانويل المدير الفني لنادي الخليج السعودي،  تشكيل فريقه اليوم أمام نظيره أبها بكلا من:

 

تشكيل الخليج أمام أبها اليوم في كأس خادم الحرمين
حراسة المرمى: إبراهيم سيهتش.

خط الدفاع: محمد خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوتشو - خالد ناري.

خط الوسط: إيفو رودريجيش - عبد الإله هوساوي - سعيد آل حمسل - يونج.

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خط الهجوم: محمد شريف - فابيو مارتينز.

تشكيل ابها  أمام الخليج

 

أعلن المدير الفني لفريق أبها يوسف المناعي تشكيل فريقه لمواجهة الخليج، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

وجاء تشكيل أبها على النحو التالي:

" تشيبر تاتاروشانو، سعد ناطق، زياد الصحفي، محمد ناجي، فهد الجميعة، كريتشوفياك، أوروش ماتيتش، سعد بقير، عبدالإله الشمري، أحمد عبده، توكو ايكامبي".

وتأهل الخليج إلى دور ربع النهائي بعدما تخطى عقبة نظيره ضمك، إذ حقق الفوز عليه بنتيجة 6-5 بركلات الجزاء الترجيحية.

على الجانب الأخر نجح أبها في الصعود للدور ذاته، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منافسه الأهلي بنتيجة 2-1.

فيما أعرب الدولي المصري محمد شريف المحترف بصفوف فريق الخليج السعودي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره فريق أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

خسارة الخليح 6 نقاط

 

وأكد محمد شريف في تصريحات بعد المباراة، أن فريقه كان بحاجة لتحقيق الفوز بشدة، لاسيما بعد أن خسر المباراتين الماضيتين في الدوري ما كلفه خسارة 6 نقاط كاملة.

 

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أضاف محمد شريف: الفريقين كانا في حاجة للفوز بسبب تقارب الفريقين في النقاط  وكنا نلعب على ملعبنا واستطعنا أن نرفع رصيدنا من النقاط.

وتابع محمد شريف: إن الطرد الذي تعرض له الفريق جعلهم يتراجعوا، وكان من الممكن أن يستقبل عددا أكثر من الأهداف.

يحتل فريق الخليج في المركز الـ 13 بجدول الدوري السعودي وفي جعبته 16 نقطة، بينما يوجد فرق أبها المركز الـ 16 في جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة.

 

محمد شريف يسجل لفريقه في مرمى أبها السعودي، فيتو

شريف يهدي الفوز لمولودته المنتظرة

وأهدى محمد شريف الفوز الذي حققه فريقه لمولودته المنتظرة 

جدير بالذكر، أن محمد شريف ساهم في فوز فريقه بلقاء اليوم بعد نجح في إحراز هدف فريقه الثاني في مرمى فريق أبها في اللقاء الذي إنتهى بفوز نادي الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

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