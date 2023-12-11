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رياضة

كاس خادم الحرمين الشريفين، النصر يتقدم علي الشباب 2-1(فيديو)

النصر ضد الشباب،
النصر ضد الشباب، فيتو

كأس خادم الحرمين، تقدم فريق النصر علي نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول في إطار منافسات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين علي ملعب «نادي الشباب» في ديربي الرياض، المرتقب ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك السعودي.

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أحداث وأهداف الشوط الأول

جاء هدف النصر الأول بعد تمريرة بينية من فوفانا ويقابلها ماني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس وترتد ومتابعة وتسديدة من فوفانا وتهز الشباك في الدقيقية 17

 

 

جاء هدف الشباب الأول بعد كرة عرضية من ركنية ويقابلها جونيور برأسية قوية داخل المنطقة في الدقيقية 24

جاء هدف النصر الثاني بعد هجمة مرتدة وانطلاقة من ماني ويمرر الكرة لأوتافيو داخل منطقة الجزاء ليمررها عرضية وتنتهي بلمسة من ماني أمام المرمى في الدقيقية 28

ضغط من النصر وعرضية من خارج منطقة الجزاء ودفاع الشباب يبعد الكرة

 

 

تشكيل النصر ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين
 

وأعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الشباب 

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام- على لاجامي- إيميريك لابورت- أيمن يحيى.

 

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- سيكو فوفانا- أوتافيو مونتيرو.

الهجوم: عبدالرحمن غريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

 

ويدخل النصر السعودي المباراة متسلحًا بنجمه البرتغالي المُخضرم كريستيانو رونالدو، والبرازيلي المتوهج أندرسون تاليسكا، ويغيب عن العالمي أوتافيو مونتيرو بسبب الإصابة.

ويحاول فريق الشباب السعودي التأهل للمربع الذهبي من مسابقة أغلى الكؤوس لإسعاد جماهيره الغاضبة، بسبب وضع الليوث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

 

صعود الهلال لنصف نهائي كاس خادم الحرمين

كأس السعودية ، صعد فريق الهلال السعودي للدور نصف نهائي من بطولة كأس الحرمين الشريفين، بعد الفوز أمام التعاون في المباراة التي أقيمت بالدور ربع النهائي من كأس السعودية.

 

وتمكن اللاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو من تسجيل الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 45 2.

بينما أحرز الكساندر ميتروفيتش الهف الثاني في الدقيقة 51.

وعزز مالكوم فوز الهلال بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني بعد تلقي تمريرة عرضية رائعة من ميشايل، عبرت الحارس مايلسون، لتصل إلى مالكوم الذي سددها في المرمى.

 

وسبق أن تأهل فريق الهلال إلى هذا الدور بعد تخطى عقبة الحزم والفوز عليه بنتيجة (3-0)، بينما نجح التعاون في التأهل عقب الفوز على الوحدة بثنائية نظيفة.

فيما  حقق فريق الهلال فوزا صعبا على مضيفه الطائي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

 

كاس خادم الحرمين الشريفين، رونالدو يقود هجوم النصر ضد الشباب

أرقام مميزة للبرتغالي كريستيانو رونالدو بعد مشاركته أساسيا في مباراة النصر والرياض

 

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كأس خادم الحرمين كأس الملك السعودي الشباب النصر

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