الإثنين 11 ديسمبر 2023
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سياسة

محلل سياسي: المشاركة في الانتخابات أمانة ورسالة من المواطن المصري للعالم

أحد المشاهد الانتخابية
أحد المشاهد الانتخابية اليوم، فيتو

قال منتصر عمران، المحلل السياسي والباحث في شئون حقوق الإنسان، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية  2024 رسالة وعي من المواطن المصري. 

 

المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية رسالة للعالم 

 

وأضاف: في الوقت الذي تعيشه البلاد من عدم استقرار في المنطقة وتوترات تسود العالم أجمع تأتي الانتخابات الرئاسية وهي واجب وطني وحق دستوري لكل ناخب.

 

وأوضح أن المشاركة الكثيفة دليل وعي للمواطن، لاسيما أن العالم أجمع يتابع الانتخابات وكلما كانت المشاركة كثيفة دل ذلك على وعي المواطن واستقرار الدولة. 

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وأضاف: عهد الاستفتاء انتهى ونعيش الآن عهد الاختيار بين أكثر من مرشح، وعلى المواطن أن يختار أحدهم ليحكم البلاد لمدة ٦ سنوات قادمة، مشيرا إلى ضرورة التحصن بالوعي والمشاركة لأن الصوت أمانة يجب أن نؤديها على أكمل وجه. 

 

الانتخابات الرئاسية 2024، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أكدت أنها تتابع التصويت حتى غلق جميع اللجان الفرعية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

 

وقال المستشار أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن التصويت مازال جاريا في بعض اللجان الفرعية بالبحيرة وجنوب سيناء والقاهرة. 

 

وأضاف أنه نظرا للإقبال غير المسبوق من جموع الناخبين، تقرر استمرار عمل اللجان الفرعية، وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب متواجد بجمعية الانتخاب. 

 

وأشار المستشار أحمد البنداري أنه تم التنبيه على جميع اللجان السماح لكل من يحمل بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية من التصويت ومباشرة حقوقه السياسية. 

 

وأجرى المستشار أحمد البنداري اتصالات برؤساء اللجان العامة عن طريق الفيديو كونفرانس، للاطمئنان على غلق اللجان في نهاية اليوم الثاني للتصويت، ومتابعة اللجان التي مازالت مفتوحة لاستقبال الناخبين المتواجدين داخل جمعية الانتخاب. 

 

 

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

 

الانتخابات الرئاسية 2024، وشهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا. 

 

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط 


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