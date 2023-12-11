وزيرة التخطيط تكشف خطة الحكومة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)
الانتخابات الرئاسية 2024، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: "المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري، وصوتنا أمانة لذلك أنا حريصة على الإدلاء بصوتي".
وعي الشعب المصري
وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "إم بي سي مصر": "رأيت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، والشعب واعي وعظيم ومدرك بأن صوته أمانة ولازم ينزل علشان نكمل المسيرة والإنجازات اللي قمنا بها".
المشهد الانتخابي
وتابعت: "المشهد الانتخابي منظم ومتميز والإقبال الكبير اللي رأيناه امس يؤكد مدى وعي الشعب، وإيمانه الشديد باستمرار الإنجازات التي تحققت، ودائما الانتخابات ملحمة جميلة يشارك فيها كل المواطنين ونجاحها بمدى الإيجابية في المشاركة".
الوضع الاقتصادي الفترة المقبلة
وأكدت: الوضع الاقتصادي الفترة الجاية هيبقى أحسن، والعالم كله يمر بتحديات وليس مصر فقط، وبشهادة المؤسسات الدولية قادرين نمر بحرص حكمة شديدة في الكثير من الملفات رغم التحديات.
وتابعت: "احنا جزء من العالم نؤثر فيه ونتأثر به، فلابد أن نراعي هذا ولكن الفترة القادمة ستكون أفضل اقتصاديا".
رسالة وزيرة التخطيط للمواطنين
وأكملت: "أحب أقول للمواطنين أننا قمنا بإنجازات ملموسة في كل الملفات على مستوى الصحة والتعليم والبنية التحتية والزراعة، والجامعات، وأنا مقدرة أن التضخم عالٍ وده له تأثير كبير على المواطنين، ولكن بتكاتف كل المواطنين وبوعيهم وترشيده في تعاملاته وحرص التجار على مرور المرحلة بأمان وسلام سنتجاوز الصعاب".
خطة الحكومة المقبلة
ولفتت: خطتنا الأساسية وتركيزنا على دعم المنتجات المحلية والاستغناء عن مدخلات الإنتاج الأجنبية.
لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا.
ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط
ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها:
طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)
طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)
طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)
30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024
أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)
مسن بكرسي متحرك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة
في لفتة إنسانية، كفيف مسن يصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات (فيديو)
قوات التأمين في قصر الدوبارة تساعد مسنة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)
ذوو الهمم وكبار السن يتصدرون المشهد أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الخصوص (صور)
حضور طاغ للأطفال بالانتخابات الرئاسية (فيديو وصور)
بالزغاريد، مسنة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة قصر الدوبارة (فيديو)
بالجلباب والعصا، طوابير أمام لجان الانتخابات الرئاسية في أبو تشت بقنا (صور)
الشرطة النسائية تتصدر لجان التأمين في الانتخابات الرئاسية في الدقهلية
وشهد اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 حضور عدد من السياسيين الفنانين ورموز المجتمع بينهم محمد صلاح وزير الانتاج الحربي، واللاعب سعد سمير.
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