محافظ أسيوط: لجان المحافظة لم تشهد أية شكاوى في اليوم الثاني للانتخابات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن لجان الانتخابات الرئاسية بقرى ومراكز المحافظة، أغلقت أبوابها، اليوم الإثنين، ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، ولم تشهد لجان المحافظة البالغ عددها 457 لجنة فرعية أية خروقات أو تجاوزات أو ورود شكاوى منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحًا وحتى غلقها في التاسعة مساءً، وسط إقبال كبير من النساء وكبار السن والشباب طوال ساعات اليوم، مشيرًا إلى تكاتف جميع القطاعات التنفيذية والأمنية لتخرج عمليات التصويت بالمظهر الحضاري.

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مسيرات تأييد الانتخابات الرئاسية



وأشار محافظ أسيوط – خلال متابعته عملية غلق اللجان بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام - إلى أن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية تميز بالحشد الكبير والمسيرات التي جابت قرى ومراكز المحافظة بمشاركة رجال الدين وقيادات المجتمع والكيانات الشبابية والحزبية لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتا الى جولاته اليوم لتفقد سير عملية الانتخابات بقرى مركزي الفتح وأبنوب والتقى للمواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم تفعيلا لحقوقهم السياسية التي كفلها لهم الدستور والقانون.



وأوضح المحافظ أنه تابع فتح اللجان الانتخابية صباح اليوم الإثنين وانتظام عمليات التصويت من غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد والعقيد محمد الطنطاوى المستشار العسكرى للمحافظة ويحيى زكريا أبورحمة مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام والقيادات الأمنية والعسكرية وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة دون تلقي أي شكاوى.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن جميع اللجان تم غلقها في تمام الساعة 9 مساءً مع السماح لكل من المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء بأصوتهم وقام المستشارون ورؤساء اللجان بالتعاون مع الموظفين المشرفين على الانتخابات بإغلاق الصناديق بالأقفال البلاستيكية ووضع الشمع الأحمر على أبواب اللجان تحت تأمين قوات الشرطة المكلفة بتأمين اللجان من الداخل والخارج على مدار 24 ساعة.

وأشاد المحافظ بدور القضاة والمستشارين فى الإشراف الكامل على اللجان الانتخابية لتخرج في أبهى صورة لها في يومها الثانى على التوالى، كما وجه الشكر لرجال قوات الشرطة فى تأمين سير عملية الانتخاب بجميع اللجان ومساعدة المواطنين فى الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بالإضافة إلى دور القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء، فضلا عن دور اللجان الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب فى تنظيم دخول الناخبين للجان وتنظيم عملية توافد المواطنين على اللجان.

توفير سبل الراحة للناخبين

ولفت محافظ أسيوط إلى توفير كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فضلًا عن عمل أماكن لانتظار المواطنين ومنع التزاحم على اللجان وتنظيم عملية الانتخاب كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بتوفير كافة احتياجات اللجان وأدوات التعقيم والتطهير والمرور المستمر على اللجان بالتنسيق مع قوات الشرطة.

وجدد المحافظ مناشدته للمواطنين بتفعيل حقوقهم السياسية والنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتصويت باللجان الفرعية بقرى ومراكز وأحياء المحافظة ليصبح دورهم أكثر إيجابية في اختيار رئيس الجمهورية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان للوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت فى الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها: