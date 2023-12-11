الإثنين 11 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يلتقي المواطنين ويداعب الأطفال في لجان الانتخابات الرئاسية (صور)

محافظ أسيوط والمواطنين،
محافظ أسيوط والمواطنين، فيتو

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تفقد اللجان الانتخابية بمركز أبنوب لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني على التوالي، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.

 وشهد اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية أجواء كرنفالية بالشوارع والميادين على أنغام الأغاني الوطنية والطبل والمزمار البلدي.

وشارك عدد من الكيانات الشبابية والمجتمع المدني في تنظيم الدخول والخروج من اللجان الانتخابية، والعمل على حشد المواطنين للمشاركة في الاقتراع السري للانتخابات والذي يستمر حتى مساء الغد.

وحرص العديد من الناخبين على اصطحاب أطفالهم الذين غمرت الفرحة والسعادة وجـوهـهـم ورفعوا الأعلام وتزينوا بإرتداء العلم المصري.

 رافق المحافظ خلال الجولة النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، وخالد عزت رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

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حيث تفقد مقار اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد ياسر رجب بقرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب، ومعهد أبنوب الابتدائي الأزهري بمدينة أبنوب، والتقى عدد من المواطنين قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم خاصة كبار السن والسيدات مقدمًا لهم الشكر لحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وهو ما يعكس مدى الوعي لدى المواطن الأسيوطي بالحق الدستوري وإظهار الوجه الحضاري والديمقراطي أمام العالم.

 


وأوضح محافظ أسيوط إنه لمس وعي كبير من المواطنين وحرص منهم على ممارسة حقهم الدستوري  والمشاركة في الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية مؤكدًا على جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والاستعداد بخطط متعددة لمواجهة أي طارئ أو تجاوز وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين عند الانتخاب والتعامل مع أية مشاكل قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية لافتًا إلى عدم تلقي غرفة العمليات التي تتابع الموقف على مدار الساعة أية شكاوي أو تجاوزات مشيرًا إلى متابعته المستمرة للعملية الانتخابية حتى إغلاق الصناديق وانتهاء عمليات التصويت.

محافظ أسيوط يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات 


وناشد محافظ اسيوط جموع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادة المصريين وحقوقهم الدستورية واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية الحقيقية لافتًا إلى اصطفاف الناخبين أمام اللجان في طوابير طويلة وتصدرت السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المشهد الانتخابي في الوقت الذي تم تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة وتوفير الكراسي المتحركة لهم وأماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاقة ومظلات أمام اللجان لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.

 

الانتخابات الرئاسية 2024 


يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل،. 

 

وقفة للكنيسة والأوقاف لدعوة أهالي أسيوط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (بث مباشر)

مسيرة حاشدة للمواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بأسيوط |فيديو وصور

ولفت محافظ أسيوط إلى إنه تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلًا عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.

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ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

كما حددت  الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويقوم 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بمنشأة القناطر

 

أعراض الولادة تفاجئ سيدة خلال الإدلاء بصوتها في الانتخابات ببني سويف

 

مواطن من ذوي الهمم يشارك في انتخابات الرئاسة من على كرسي متحرك بالعباسية (صور)

 

عشان خاطر مصر، سائق تاكسي ينقل الناخبين مجانا للجان الانتخابات الرئاسية (صور)

 

7 صور ترصد مساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الدقي والعجوزة

 

فريق متطوع للهلال الأحمر يشارك في الانتخابات الرئاسية بالمقطم (فيديو وصور)

 

الأطفال يتصدرون المشهد بانتخابات الرئاسة 2024 في الجيزة (صور)

 

الانتخابات الرئاسية، الحسناوات يتصدرن المشهد أمام اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة (صور)

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