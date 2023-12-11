الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل إمبولي وليتشي 1/1

الدوري الإيطالي،
الدوري الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، تعادل فريقا ليتشي وإمبولي بهدف لكل فريق خلال لقائهما في ملعب كارلو كاستيلاني في الجولة رقم 15 بالدوري الإيطالي.

فشل كلا الفريقين في اختراق مرمى الآخر خلال الشوط الأول من المباراة.

وتقدم ليتشي بالهدف الأول عن طريق لاميك باندا في الدقيقة 64 ثم تعادل إمبولي بهدف عكسي عن طريق حمزة رفيعة لاعب ليتشي في الدقيقة 72.

ترتيب ليتشي بالدوري الإيطالي

ويحتل ليتشي المركز الـ13 برصيد 17 نقطة ويحتل إمبولي صاحب المركز الـ17 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة

Advertisements

وتعادل ليتشي بالجولة الماضية أمام بولونيا 1\1 عن طريق لاعبه روبرتو بيكولي ركلة الجزاء الأخيرة في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع وتعادل سابقًا مع ميلان بدون أهداف في بداية سلسلة التعادلات.

 

Advertisements

 

 

 

 

ويتمتع إمبولي بسجل سيئ على أرضه هذا الموسم حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في واحدة وخسر خمسًا من مبارياته السبع في الدوري الإيطالي.

 

الدوري الإيطالي، حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1، مباراة روما وفيورنتينا في اللقاء الذي أقيم على ملعب الفريق العاصمي، ضمن مباريات الجولة الـ15 للدوري الإيطالي.

وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق روميلو لوكاكو، قبل أن يتعادل فيورنتينا في الدقيقة 66 عن طريق لوكاس كوارتا.
وشهدت هذه المباراة إشهار بطاقتين حمراوين لنيكولا زالوسكي ولوكاكو في الدقيقة 64 و87 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، يصل روما للنقطة الـ25 في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، في حين رفع فريق فيورنتينا رصيده للنقطة الـ24 في المركز السادس.ليعود روما إلى النتائج المتذبذبة في الدوري الإيطالي وذلك بعد أن حقق الفوز في الجولة الماضية أمام ساسولو بنتيجة 2-1، وقبلها انتصر على أودينيزي بنتيجة 3-1.

 

 

Advertisements

 

ترتيب روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق روما المركز الرابع برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث لعب الفريق 15 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وفي المقابل يحتل فريق فيورنتينا المركز السابع برصيد 24 نقطة، حيث لعب الفريق 15 مباراة، وحقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

تشكيل روما أمام فيورنتينا

وأعلن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما، التشكيل الرسمي لمباراة فيورنتينا.

وكان تشكيل فريق روما على النحو التالي:

في حراسة المرمى: باتريسيو

في خط الدفاع: يورينتي، مانشيني، نديكا

في خط الوسط: زالوسكي، باريديس، كريستانتي نيسن

في خط الهجوم: ديبالا، لوكاكو، بيليجريني

تشكيل فيورنتينا

فيما كان تشكيل فيورنتينا كالتالي: 

بيترو تيراتشيانو - دودو - ميلينكوفيتش - كوراتا - بيراجي - سفيان أمرابط - كاستروفيلي - إيكوني - بونافنتورا - نيكو جونزاليس – كابرال.

وحقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا سهلا على حساب ضيفه أودينيزي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سان سيرو معقل فريق الإنتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
 

الدوري الإيطالي ليتشي امبولي ليتشي وإمبولي ترتيب الدوري الايطالي

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، تعادل امبولي وليتشي سلبيا بالشوط الأول

الدوري الإيطالي، فيورنتينا يخطف تعادلا مثيرا من روما وحالتي طرد

الدوري الإيطالي، روما يتقدم على فيورنتينا بهدف لوكاكو في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ الهزيمة أمام أتالانتا

الأكثر قراءة

حفل جوائز الكاف، المغرب أفضل منتخب أفريقي في 2023 ونيجيريا للسيدات

تعرف على ترتيب محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب أفريقي

تعليق عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن تجريد سكان غزة من ملابسهم وتصويرهم عراة

الأهلي يتوج بجائزة أفضل نادٍ وهدف ولاعب في إفريقيا.. أوسيمين لاعب العام 2023.. محمد صلاح يكتفي بالمركز الثالث

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

رئيس شعبة المواد الغذائية: أزمة السكر مفتعلة والكيلو متوفر بـ35 جنيها في المحال (فيديو)

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 11-12-2023

المغرب يسيطر على جوائز الأفضل في أفريقيا بـ5 ألقاب

Advertisements

منوعات

المزيد

كهربا يتصدر تويتر بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2023

انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة بالسامر الجمعة

بـ9 جوائز، فيلم BARBIE أكثر الأعمال ترشيحًا لجوائز الجولدن جلوب 81

الانتخابات الرئاسية 2024، لافتات أنا بحب مصر تزين مدخل لجان النادي الأهلي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 11-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 11-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تاريخ محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية التوفيق في الحياة من الكتاب والسنة

دار الإفتاء: لهذه الأسباب الامتناع عن التصويت في الانتخابات حرام

حكم أداء السعي للحائض في العمرة، دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية