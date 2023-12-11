الدوري الإيطالي، تعادل امبولي وليتشي سلبيا بالشوط الأول

الدوري الايطالي، تعادل فريقا ليتشي وإمبولي سلبيا بالشوط الأول خلال لقائهما في ملعب كارلو كاستيلاني في الجولة رقم 15 بالدوري الايطالي.

فشل كلا الفريقين في اختراق مرمي الآخر خلال الشوط الأول من المباراة

ترتيب ليتشي بالدوري الإيطالي

ويحتل ليتشي المركز الـ13 بفارق خمس نقاط حاليا عن فريق إمبولي صاحب المركز الـ17 في ترتيب الدوري الإيطالي.

وتعادل ليتشي بالجولة الماضية امام بولونيا 1\1 عن طريق لاعبه روبرتو بيكولي ركلة الجزاء الأخيرة في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع وتعادل سابقًا مع ميلان بدون أهداف في بداية سلسلة التعادلات.

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ويتمتع إمبولي بسجل سيئ على أرضه هذا الموسم حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في واحدة وخسر خمسًا من مبارياته السبع في الدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي، حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1، مباراة روما وفيورنتينا في اللقاء الذي أقيم على ملعب الفريق العاصمي، ضمن مباريات الجولة الـ15 للدوري الإيطالي.

وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق روميلو لوكاكو، قبل أن يتعادل فيورنتينا في الدقيقة 66 عن طريق لوكاس كوارتا.

وشهدت هذه المباراة إشهار بطاقتين حمراوين لنيكولا زالوسكي ولوكاكو في الدقيقة 64 و87 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، يصل روما للنقطة الـ25 في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، في حين رفع فريق فيورنتينا رصيده للنقطة الـ24 في المركز السادس.ليعود روما إلى النتائج المتذبذبة في الدوري الإيطالي وذلك بعد أن حقق الفوز في الجولة الماضية أمام ساسولو بنتيجة 2-1، وقبلها انتصر على أودينيزي بنتيجة 3-1.

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ترتيب روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق روما المركز الرابع برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث لعب الفريق 15 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وفي المقابل يحتل فريق فيورنتينا المركز السابع برصيد 24 نقطة، حيث لعب الفريق 15 مباراة، وحقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

تشكيل روما أمام فيورنتينا

وأعلن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما، التشكيل الرسمي لمباراة فيورنتينا.

وكان تشكيل فريق روما على النحو التالي:

في حراسة المرمى: باتريسيو

في خط الدفاع: يورينتي، مانشيني، نديكا

في خط الوسط: زالوسكي، باريديس، كريستانتي نيسن

في خط الهجوم: ديبالا، لوكاكو، بيليجريني

تشكيل فيورنتينا

فيما كان تشكيل فيورنتينا كالتالي:

بيترو تيراتشيانو - دودو - ميلينكوفيتش - كوراتا - بيراجي - سفيان أمرابط - كاستروفيلي - إيكوني - بونافنتورا - نيكو جونزاليس – كابرال.

وحقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا سهلا على حساب ضيفه أودينيزي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سان سيرو معقل فريق الإنتر.