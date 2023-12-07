حسن شاكوش: لم أحضر عقيقة ابنة حمو بيكا لهذا السبب

كشف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن سبب عدم حضوره عقيقة ابنة صديقه حمو بيكا.

وقال حسن شاكوش في فيديو عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إن حمو بيكا لم يدعه ليشاركه في تلك المناسبة ويحتفل معه بقدوم ابنته التي أطلق عليها اسم تاج، مشيرا إلى أنه لا يذهب لأى مكان إلا إذا كان مدعوا له.

وأضاف: "أنا مش بتحرك من مكاني غير لما أتعزم، وبيكا معاه تلفوني لو عزمني كنت رحت، بس هو معزمنييش على عقيقة بنته"، مضيفا أنه هناك أشخاصًا في مهنته، يحسدونه لتحقيقه نجاحًا وشهرة أكثر منهم".

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وكان مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا احتفل بسبوع ابنته “تاج” بإحدى قاعات الأفراح وظهرت بجانبه زوجته شمس.

واستعان حمو بيكا بعدد من زملائه لتقديم أغنيات ملائمة للاحتفال، ومن أبرزهم نور التوت وإسلام الملاح.

وأعرب حمو بيكا عن سعادته الكبيرة باستقبال ابنته الأولى “تاج”.

فيديو جديد لحمو بيكا بعد استقبال ابنته تاج

ومؤخرًا نشر حمو بيكا مقطع فيديو ظهر فيه في لحظات رومانسية مع زوجته بعد استقبال ابنتهما “تاج” وعلق قائلا: “اللهم لك الحمد، فرحة العمر كله ان ربنا سبحانه وتعالى، يرزقك بحتة منك ومن حبيبة عمرك والحمد لله ربنا رزقني بأهم حاجة في حياتي “تاج” ربنا يخليك ليا يارب وأقدر أسعدك في حياتي يا بنتي”.

حمو بيكا يقف بقدميه على علم إسرائيل

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا، نشر صورة عبر حسابه على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، والتي ظهر فيها، وهو واقفًا بقدمه على علم إسرائيل.

في هذا السياق، علق “بيكا”، على الصورة الذي نشرها على “انستجرام”: "يا إسرائيل سعرك في الواطي معروف عنك بتطاطي ده مكانكو".