تفاصيل حفل ختام ملتقى فنون مسرحية في دورته الأولى بأكاديمية الفنون

يختتم ملتقى فنون مسرحية والذي تنظمه أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، فعاليات دورته الأولى، وذلك في تمام الثامنة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري، على خشبة مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالهرم.

حفل ختام ملتقى فنون مسرحية

وخلال حفل الختام، يقدم عرض "بداية ونهاية" من إخراج إبراهيم أشرف، ويشهد توزيع شهادات المشاركة وتكريم أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

ملتقى فنون مسرحية

الملتقى ترأسته الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، واتحاد طلاب أكاديمية الفنون برئاسة مؤثر رفعت، ويدير الملتقى محمد عصمت، ومروان جاسور المدير التنفيذي للملتقى.

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ويقام لأول مرة بشكل غير تسابقي، وشارك فيه 6 عروض مسرحية لمعهد الفنون المسرحية بفرعيه في القاهرة والإسكندرية، حيث قدمت العروض على خشبة مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.