السبت 09 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

موعد عرض حتى يطير الدخان ضمن ملتقى فنون مسرحية بأكاديمية الفنون

مسرحية حتى يطير الدخان،
مسرحية حتى يطير الدخان، فيتو

 يقدم فريق العرض المسرحي "حتى يطير الدخان" مشاركته ضمن ملتقى فنون مسرحية في دورته الأولى، والذي تنظمه أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، وذلك في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 12 ديسمبر الجاري، على خشبة مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية. 

 

مسرحية حتى يطير الدخان 

 وعرض حتى يطير الدخان كان قد حصد مؤخرًا جائزة أفضل عرض في مهرجان المسرح العربي بدورته التاسعة والثلاثين، والذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية. 

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وتدور قصة العرض حول "كريم" الشاب الذي يعشق التمثيل ويحلم بالنجاح فيما يحب لكن يواجه العديد من التحديات والصعوبات، وتنقلب حياته رأسًا على عقب، ويدخل عالم الإدمان، إلا أن حادثة غريبة تغير مجرى حياته من جديد، وتتوالى الأحداث.

 أبطال مسرحية حتى يطير الدخان

العرض تمثيل كريم أدريانو، أمنية حسن، شيريهان الشاذلي، مصطفى عبد الهادي، نيللي الشرقاوي، احمد بيلا، نادر الجوهري، ديكور نور الشناوي، إضاءة محمود تيكر، مخرج منفذ هيثم فرغلي، العرض مأخوذ عن نص "الدخان" للكاتب ميخائيل رومان، من إخراج كريم أدريانو. 

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