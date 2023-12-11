الإثنين 11 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

الفرق بين كولاجين المفاصل وكولاجين البشرة

الكولاجين، فيتو
الكولاجين، فيتو

الكولاجين هو بروتين يوجد في جميع أنحاء الجسم، وهو المكون الرئيسي للنسيج الضام، ويتكون النسيج الضام من مجموعة متنوعة من الخلايا والأنسجة التي تدعم الجسم وتربط أجزاءه المختلفة معًا، والكولاجين بأنواعه هو مادة طبيعية يفرزها الجسم، ومع التقدم في العمر، تتناقص معدلات الكولاجين في الجسم.
 

أنواع الكولاجين


وأشارت خبيرة التجميل هبه محمد، إلى أنه يوجد نوعان رئيسيان من الكولاجين، في الجسم، وهما:

 

الكولاجين من النوع الأول: هو النوع الأكثر شيوعًا من الكولاجين، ويوجد في الجلد والعظام والأوتار والأربطة.

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الكولاجين من النوع الثاني: يوجد في الغضاريف، وهي الأنسجة اللينة التي تفصل بين العظام في المفاصل.

 

الكولاجين للمفاصل

الكولاجين من النوع الثاني هو المكون الرئيسي للغضروف، وهو المسؤول عن المرونة والقوة والقدرة على امتصاص الصدمات في المفاصل. مع تقدم العمر، يبدأ إنتاج الكولاجين من النوع الثاني في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى التهاب المفاصل.

يمكن أن يساعد تناول مكملات الكولاجين من النوع الثاني في دعم صحة المفاصل، وقد ثبت أنه يساعد في تقليل الألم والتورم وتحسين الحركة في الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل.

 

الكولاجين للبشرة

الكولاجين من النوع الأول هو المكون الرئيسي للبشرة، وهو المسؤول عن المرونة والقوة والبنية. مع تقدم العمر، يبدأ إنتاج الكولاجين من النوع الأول في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

يمكن أن يساعد تناول مكملات الكولاجين من النوع الأول في دعم صحة البشرة، وقد ثبت أنه يساعد في تقليل ظهور التجاعيد وتحسين مرونة البشرة وزيادة ترطيبها.

 

الفرق بين كولاجين المفاصل وكولاجين البشرة

 

وأوضحت خبيرة التجميل، فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بين كولاجين المفاصل وكولاجين البشرة:

 

كولاجين المفاصل، هو النوع الثاني، ومكانه في الغضاريف، ووظيفته دعم المفاصل، وفوائده تقليل الألم والتورم وتحسين الحركة.

كولاجين البشرة، هو النوع الأول، ومكانه الجلد، ووظيفته دعم البشرة، وفوائده تقليل ظهور التجاعيد وتحسين المرونة والترطيب.

مكملات كولاجين

مكملات الكولاجين

تتوفر مكملات الكولاجين في أشكال مختلفة، بما في ذلك:
الحبوب
الشراب
البودرة
الحقن
يُفضل تناول مكملات الكولاجين مع الطعام لزيادة امتصاصها، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو أشهر قبل ملاحظة أي فوائد من تناول مكملات الكولاجين.

 

استشارة الطبيب

وأكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أنه قبل تناول مكملات الكولاجين، من المهم استشارة الطبيب، خاصةً إذا كنت تعاني من أي حالة صحية.

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