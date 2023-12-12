الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تعرف على سعر الدينار الكويتي ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم، فيتو

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12-12-2023.

وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم عند 99.92 جنيه للشراء، و100.38 جنيه للبيع، فيما شهد الجنيه المصري ثباتًا أمام باقي العملات الأجنبية والعربية، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.80 جنيه للشراء، 38.98 جنيه للبيع.

Advertisements

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.01 جنيه للشراء، و35.18 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع. 

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.09 جنيه للشراء، و21.18 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.23 جنيه للشراء، و20.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

txt

خبيرة تكشف تأثير سعر صرف العملة على أداء الاقتصاد (فيديو)

txt

رغم أزمات الاقتصاد العالمية، توقعات بتحقيق دول عربية طفرة في 2024

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع. 

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.67 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدينار الكويتى اسعار العملات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري البنك المركزى أسعار العملات الأجنبية والعربية أخر أخبار الدولار

مواد متعلقة

مستندات الودائع بالعملة الأجنبية للشركات من البنك الزراعي

تفاصيل وعائد حساب وفر من بنك القاهرة

المركزي الأوروبي يكشف عن تصميم جديد لليورو وموعد التعامل به في البنوك

المركزي يعدل بعض النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري

الأكثر قراءة

أول صورة لطفل اختطف وقتل بعد فشل المتهم الحصول على فدية في المرج

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 بمشاركة الأهلي

سيدات حزب النور يشاركن في الانتخابات الرئاسية 2024 بالمنيا (صور)

بعد دعمها احتجاجات ضد إسرائيل، انتفاضة عربية بسبب إجبار رئيسة هارفارد على الاستقالة

تحذير عاجل للأرصاد الجوية من الأتربة والرمال على هذه المناطق

رسالة شديدة اللهجة من رئيس الوزراء للمتلاعبين في الأسعار ومحتكري السلع

الإفتاء توضح حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف

فى اليوم الثالث، عقوبة التخلف عن التصويت فى انتخابات الرئاسة

Advertisements

منوعات

المزيد

كاردي بي بعد انفصالها عن أوفست: أبحث عن الرجل المناسب

إلغاء وتأجيل 24 رحلة جوية في مطارات موسكو، اعرف السبب

فوائد حبة البركة، مهمة للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وتحارب السرطان

حدث منذ 59 عاما، جيفارا يواجه أمريكا بـ"وحشيتها" في خطابه الأممي، وواشنطن ترد بالخطة "ب" الدموية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

تاريخ محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف

دار الإفتاء توضح حكم الشرع بشأن الامتناع عن التصويت في الانتخابات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية