الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبيرة تكشف تأثير سعر صرف العملة على أداء الاقتصاد (فيديو)

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار، قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس:"عدم استقرار  سعر صرف العملة أصبح قاتلا لأداء الاقتصاد المصري".

 

السوق الموازي للدولار

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "ام بي سي مصر":"عملية تسعير الدولار لا تقوم علي أسس اقتصادية وتتدخل فيها عدة أسعار للصرف بحسب كل تاجر ومنتج، والسوق الموازي أصبح به عدة أسعار للدولار".

المضاربة في الدولار 

 

وتابع:"سوق سعر الصرف لم يعد طبيعيا، وأصبح الدولار سلعة يتم المضاربة فيه للتكسب، وبما ان النشاط الاقتصادي في مصر لم يعد به القدرة على إجراء عملية حسابية له لمعرفة كيفية الاستثمار وهذا يعطل حركة المستثمرين في استغلال الموارد الهائلة في مصر".
 

Advertisements

 

الأداء الاقتصادي

ولفتت:"تحرير سعر الصرف ليس مرتبط بالأداء الاقتصادي الجيد أو الرؤية أو الخطط علي أرض الواقع، وهناك حاجة للإصلاح الهيكلي من خلال وجود صناعة تنافسية لقيادة عملية التنمية".
 

ارتفاع كبير في التضخم

وأشارت: التضخم وصل الي 40% وهذا قاتل لأي أداء اقتصادي، وهذا يرجع الي عدم استقرار سعر الصرف.

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، العملة الخضراء تصل لقمم جديدة بحركة التداولات (تحديث لحظى)

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد (فيديو)

 

في وقت سابق، قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "التصريحات الإيجابية لمديرة صندوق النقد الدولي بدراسة جدية زيادة التمويل المقدم لمصر من 3 مليارات إلى  5 مليارات دولار، جاءت في وقت مناسب وتنم عن وعي بالظروف المحيطة الغير مسبوقة بالدولة المصرية".

 

تمويل صندوق النقد
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة "دي إم سي": "مصر تستحق بالفعل أن تدير التداعيات بعقلانية شديدة ولها الحق أن تحصل على مزيد من التمويل من صندوق النقد إما بزيادة السقف الممنوح لمصر من 3 مليار أو من خلال تمويل استثنائي".
 

التمويل الاستثنائي من صندوق النقد 
 

وأكد: مصر مؤهلة للحصول علي التمويل الاستثنائي الإضافي من صندوق النقد الدولي، والذي يعد ميسرا للغاية ويسدد على 20 عاما، وفترة سماح 10 سنوات ونصف وسعر فائدة 2.5%، بشرط أن تكون الدولة مؤهلة أن يكون لديها برنامج مع الصندوق ومصر يتوفر فيها هذا الشرط.

 

الظروف الاستثنائية
 

ولفت إلى أنه في الظروف الاستثنائية يتجاوز صندوق النقد الدولي في مراجعاته بشأن منح التمويلات عن مرونة سعر الصرف وشروطه المعروفة ويتم منح التمويل مع إرجاء تفعيل الدولة لشروطه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

يمن الحماقي يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس سعر صرف العملة سعر الدولار سعر الدولار بالسوق الموازي التضخم ارتفاع التضخم

مواد متعلقة

فخري الفقي يكشف أبرز الملفات الهامة في انتظار الرئيس المقبل (فيديو)

البنك المركزي يعلن تراجع التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي

بعد تصريحات صندوق النقد.. خبراء: الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة.. أسباب القرارات الجديدة للبورصة.. وهذه العوامل تؤثر على مؤشرات الأسهم

صندوق النقد الدولي يحدد موعد استكمال المحادثات مع مصر لبحث زيادة القرض

الأكثر قراءة

هل يجوز التصويت ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية ؟ الوطنية للانتخابات تجيب

الحالة الصحية لـ العامري فاروق تصيب جماهير الكرة بالحزن، وشقيقه: رفع جهاز التنفس عنه

وزيرة التخطيط تكشف خطة الحكومة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

الانتخابات الرئاسية 2024، لافتات أنا بحب مصر تزين مدخل لجان النادي الأهلي (صور)

نتنياهو: حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة ونحن سنسمح بذلك بعد السيطرة على القطاع

غلق طريق مرسى علم - إدفو أمام حركة السيارات بسبب السيول

التصريح بدفن جثة الطفلة ضحية الدهس أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية

بعد واقعة منعه من الدخول، بيراميدز يستعيد ماييلي بمواجهاته القادمة

Advertisements

منوعات

المزيد

الانتخابات الرئاسية 2024، لافتات أنا بحب مصر تزين مدخل لجان النادي الأهلي (صور)

القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بجوائز الجولدن جلوب الـ 81

فضيحة تطيح بـ4 وزراء و11 مسؤولا في اليابان، اعرف السبب

مرتضى منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعجوزة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 11-12-2023

المزيد

انفوجراف

سر غياب التونسية فريال يوسف عن الفن عامين وهذه الأعمال ندمت عليها (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟.. دار الإفتاء تجيب

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

ما حكم الجمع في النية بين تحية المسجد وركعتي السنة القبلية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية