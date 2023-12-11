خبيرة تكشف تأثير سعر صرف العملة على أداء الاقتصاد (فيديو)

سعر الدولار، قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس:"عدم استقرار سعر صرف العملة أصبح قاتلا لأداء الاقتصاد المصري".

السوق الموازي للدولار

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "ام بي سي مصر":"عملية تسعير الدولار لا تقوم علي أسس اقتصادية وتتدخل فيها عدة أسعار للصرف بحسب كل تاجر ومنتج، والسوق الموازي أصبح به عدة أسعار للدولار".

المضاربة في الدولار

وتابع:"سوق سعر الصرف لم يعد طبيعيا، وأصبح الدولار سلعة يتم المضاربة فيه للتكسب، وبما ان النشاط الاقتصادي في مصر لم يعد به القدرة على إجراء عملية حسابية له لمعرفة كيفية الاستثمار وهذا يعطل حركة المستثمرين في استغلال الموارد الهائلة في مصر".



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الأداء الاقتصادي

ولفتت:"تحرير سعر الصرف ليس مرتبط بالأداء الاقتصادي الجيد أو الرؤية أو الخطط علي أرض الواقع، وهناك حاجة للإصلاح الهيكلي من خلال وجود صناعة تنافسية لقيادة عملية التنمية".



ارتفاع كبير في التضخم

وأشارت: التضخم وصل الي 40% وهذا قاتل لأي أداء اقتصادي، وهذا يرجع الي عدم استقرار سعر الصرف.

في وقت سابق، قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "التصريحات الإيجابية لمديرة صندوق النقد الدولي بدراسة جدية زيادة التمويل المقدم لمصر من 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار، جاءت في وقت مناسب وتنم عن وعي بالظروف المحيطة الغير مسبوقة بالدولة المصرية".

تمويل صندوق النقد



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة "دي إم سي": "مصر تستحق بالفعل أن تدير التداعيات بعقلانية شديدة ولها الحق أن تحصل على مزيد من التمويل من صندوق النقد إما بزيادة السقف الممنوح لمصر من 3 مليار أو من خلال تمويل استثنائي".



التمويل الاستثنائي من صندوق النقد



وأكد: مصر مؤهلة للحصول علي التمويل الاستثنائي الإضافي من صندوق النقد الدولي، والذي يعد ميسرا للغاية ويسدد على 20 عاما، وفترة سماح 10 سنوات ونصف وسعر فائدة 2.5%، بشرط أن تكون الدولة مؤهلة أن يكون لديها برنامج مع الصندوق ومصر يتوفر فيها هذا الشرط.

الظروف الاستثنائية



ولفت إلى أنه في الظروف الاستثنائية يتجاوز صندوق النقد الدولي في مراجعاته بشأن منح التمويلات عن مرونة سعر الصرف وشروطه المعروفة ويتم منح التمويل مع إرجاء تفعيل الدولة لشروطه.