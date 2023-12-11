مدفيديف يؤكد ثقته في فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، بأنه واثق من نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية وفوز الرئيس فلاديمير بوتين.

الانتخابات الرئاسية الروسية



وخلال لقائه مع تلاميذ المدارس والطلاب المتفوقين، قال مدفيديف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس فقط زعيم روسيا، ولكنه أيضًا سياسي قوي يتمتع بخبرة هائلة، و"لا يزال أمامه الكثير ليفعله".

وأضاف: "أنا على يقين من أن مواطني بلادنا سيقدرون ذلك، وأنا واثق أيضًا من نتائج ما سيحدث في شهر مارس".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الاتحاد الروسي الـ17 من مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية في روسيا.

وأشارت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا إلى إمكانية أن تجرى الانتخابات أيام 15 و16 و17 مارس 2024، وأن طلب التصويت لمدة ثلاثة أيام جاء من المواطنين الروس.

وشددت على أهمية هذه الانتخابات، وقالت إنه لن يتاح التصويت عن بعد للمواطنين المقيمين في الخارج، نظرا لسياسات الدول الغربية وما قد يحدث من مشاكل في خلال التصويت.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزامه الترشح لولاية رئاسية جديدة.

جاء ذلك خلال مراسم حفل مهيب بقاعة القديس جيورجي بالكرملين، بينما قام الرئيس بتسليم أوسمة النجمة الذهبية لأبطال روسيا، حيث صرح الرئيس لمقاتل العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا وبطل جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيوم جوجا، خلال محادثة غير رسمية، بين الرئيس والمشاركين في حفل منح أوسمة النجمة الذهبية بأنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة.

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بوتين يعلن خططه لولاية رئاسية جديدة

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات قد حددت اليوم موعد الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 مارس المقبل، حيث قالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا: إنه قد تم اعتماد القرار الخاص بصيغة الأيام الثلاثة من قبل أعضاء لجنة الانتخابات المركزية من خلال التصويت.

يأتي ذلك بعد قرار مجلس الاتحاد إعلان موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا يوم 17 مارس 2024.





موعد الانتخابات الرئاسية الروسية



جاء ذلك على لسان رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا، التي تابعت: "ينص مشروع القرار على التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام هي 15 و16 و17 مارس".

وقد تم اعتماد القرار الخاص بصيغة الأيام الثلاثة من قبل أعضاء لجنة الانتخابات المركزية خلال التصويت الذي بدأته رئيسة اللجنة. وأشارت بامفيلوفا إلى أن هذا الشكل أصبح بالفعل أمرا تقليديا بالنسبة للنظام الانتخابي الروسي، وأضافت إلى أن أول مرة تم استخدام هذه الصيغة كان أثناء الوباء لضمان سلامة المواطنين.





إعلان موعد الانتخابات الرئاسية من قبل مجلس الاتحاد

وقد عقدت اللجنة المركزية للانتخابات اجتماعها الأول اليوم بعد إعلان موعد الانتخابات الرئاسية من قبل مجلس الاتحاد.

وقالت بامفيلوفا: إن لجنة الانتخابات المركزية ستحاول إكمال جميع الوثائق التنظيمية اللازمة للانتخابات الرئيسية بسرعة وعدم تأخيرها، حيث تابعت: "لقد قررنا القيام بذلك بسرعة وكفاءة، لأن حملتنا الانتخابية بأكملها لا تدوم طويلا، ونود أن نبدأ بإبلاغ مواطنينا في أسرع وقت ممكن من أجل الوصول إلى كل الناخبين المحتملين".

وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن الاعتماد الفوري للوثائق المعيارية سيساعد عمل اللجان الانتخابية في المناطق.

وكانت بامفيلوفا قد قالت في وقت سابق: إن طلب التصويت لمدة ثلاثة أيام جاء من المواطنين الروس، مشددة على أهمية هذه الانتخابات.