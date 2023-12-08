بيسكوف: جولة بوتين في الشرق الأوسط أثارت اهتماما بالغا في العالم

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعدد من دول الشرق الأوسط أصبحت موضع اهتمام بالغ في العالم.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال صحفي في هذا الصدد: "من الواضح أن الجولة أثارت اهتماما بالغا لدى الكثيرين في العالم، كما أنها حظيت باهتمام العديد من دول العالم، وبخاصة دول الجوار".

فقد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي أبو ظبي، وكانت هي المحطة الأولى من الجولة التي أجراها وشملت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف مناقشة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والتنسيق في مجال الطاقة، والتعاون الثنائي.

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بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، زيارة عمل مدتها 24 ساعة فقط إلى دولة السعودية والإمارات، والتي جاءت محملة بملفات وقضايا عدة لبحثها مع قادة البلدين، أبرزها تصاعد التطورات في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الروسية الأوكرانية السعودية.

وتأتي الزيارة في خضم تطورات الأوضاع بالمنطقة بعد مرور 60 يوما على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وأزمة السودان، والتوترات في بعض طرق الملاحة البحرية الدولية في أعقاب هجمات شنتها ميليشا "الحوثي" اليمنية على السفن التجارية، إضافة إلى مناقشة ملفات اقتصادية، وفي مقدمتها الطاقة خاصة في أعقاب قرارات تحالف (أوبك+)، والتبادل التجاري، وتعزيز الاستثمار، وغيرها.

القضية الفلسطينية في مقدمة زيارة بوتين

وخلال زيارة بوتين للإمارات بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وإمكانيات تنميتها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع بوتين في أبوظبي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة ودون عوائق.

وأكد الجانبان في هذا السياق أهمية العمل على إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل في المنطقة يقوم على أساس حل الدولتين.