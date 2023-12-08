الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بوتين يعلن الترشح لولاية رئاسية جديدة

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزامه الترشح لولاية رئاسية جديدة.

جاء ذلك خلال مراسم حفل مهيب بقاعة القديس جيورجي بالكرملين، بينما قام الرئيس بتسليم أوسمة النجمة الذهبية لأبطال روسيا، حيث صرح الرئيس لمقاتل العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا وبطل جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيوم جوجا، خلال محادثة غير رسمية، بين الرئيس والمشاركين في حفل منح أوسمة النجمة الذهبية بأنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة.

Advertisements

 

بوتين يعلن خططه لولاية رئاسية جديدة


وكانت اللجنة المركزية للانتخابات قد حددت اليوم موعد الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 مارس المقبل، حيث قالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا: إنه قد تم اعتماد القرار الخاص بصيغة الأيام الثلاثة من قبل أعضاء لجنة الانتخابات المركزية من خلال التصويت.


يأتي ذلك بعد قرار مجلس الاتحاد إعلان موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا يوم 17 مارس 2024.

 

موعد الانتخابات الرئاسية الروسية

 

جاء ذلك على لسان رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا، التي تابعت: "ينص مشروع القرار على التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام هي 15 و16 و17 مارس".

وقد تم اعتماد القرار الخاص بصيغة الأيام الثلاثة من قبل أعضاء لجنة الانتخابات المركزية خلال التصويت الذي بدأته رئيسة اللجنة. وأشارت بامفيلوفا إلى أن هذا الشكل أصبح بالفعل أمرا تقليديا بالنسبة للنظام الانتخابي الروسي، وأضافت إلى أن أول مرة تم استخدام هذه الصيغة كان أثناء الوباء لضمان سلامة المواطنين.

 

إعلان موعد الانتخابات الرئاسية من قبل مجلس الاتحاد

 

وقد عقدت اللجنة المركزية للانتخابات اجتماعها الأول اليوم بعد إعلان موعد الانتخابات الرئاسية من قبل مجلس الاتحاد.


وقالت بامفيلوفا: إن لجنة الانتخابات المركزية ستحاول إكمال جميع الوثائق التنظيمية اللازمة للانتخابات الرئيسية بسرعة وعدم تأخيرها، حيث تابعت: "لقد قررنا القيام بذلك بسرعة وكفاءة، لأن حملتنا الانتخابية بأكملها لا تدوم طويلا، ونود أن نبدأ بإبلاغ مواطنينا في أسرع وقت ممكن من أجل الوصول إلى كل الناخبين المحتملين".


وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن الاعتماد الفوري للوثائق المعيارية سيساعد عمل اللجان الانتخابية في المناطق.


وكانت بامفيلوفا قد قالت في وقت سابق: إن طلب التصويت لمدة ثلاثة أيام جاء من المواطنين الروس، مشددة على أهمية هذه الانتخابات.
 

روسيا تعلن امتداد الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام لأول مرة

روسيا تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

بوتين الانتخابات الرئاسية الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موعد الانتخابات الرئاسية الروسية

مواد متعلقة

بوتين خلال لقائه مع رئيسي: التعاون مع إيران يسير بصورة نشطة في جميع المجالات

لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)

الأكثر قراءة

وفاة نجل هاني العتال عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين السابق

تشيع جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي ببنها (صور)

بعد أزمة معسكر المنتخب، طارق حامد يعلن اعتزاله اللعب دوليا

الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الأسبوع المقبل

حقيقة فرض غرامة على الممتنعين عن التصويت في انتخابات الرئاسة 2023

تعليق مفاجئ من الناقدة الفنية ماجدة خيرالله على مسلسل بطن الحوت

قفز في حديقة حيوانات فالتهمته النمور ولم تبق إلا الحذاء

أحمد حلمي ومنى زكي يودعان جثمان شقيقه بمسقط رأسه في بنها (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

مشروع جديد للمرشح للأوسكار، صديق جيجي حديد يعمل على عربة طعام

توقعات الأبراج اليومية، السبت 9-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 9-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك السبت 9-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العالم للأندية.. صن داونز ضد بيراميدز.. ليفربول مع جيلواز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

الإفتاء توضح حكم خطبة الجمعة للعاجز عن القيام

المزيد
الجريدة الرسمية