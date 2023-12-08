بوتين يعلن الترشح لولاية رئاسية جديدة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزامه الترشح لولاية رئاسية جديدة.

جاء ذلك خلال مراسم حفل مهيب بقاعة القديس جيورجي بالكرملين، بينما قام الرئيس بتسليم أوسمة النجمة الذهبية لأبطال روسيا، حيث صرح الرئيس لمقاتل العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا وبطل جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيوم جوجا، خلال محادثة غير رسمية، بين الرئيس والمشاركين في حفل منح أوسمة النجمة الذهبية بأنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة.

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بوتين يعلن خططه لولاية رئاسية جديدة



وكانت اللجنة المركزية للانتخابات قد حددت اليوم موعد الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 مارس المقبل، حيث قالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا: إنه قد تم اعتماد القرار الخاص بصيغة الأيام الثلاثة من قبل أعضاء لجنة الانتخابات المركزية من خلال التصويت.



يأتي ذلك بعد قرار مجلس الاتحاد إعلان موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا يوم 17 مارس 2024.

موعد الانتخابات الرئاسية الروسية

جاء ذلك على لسان رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا، التي تابعت: "ينص مشروع القرار على التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام هي 15 و16 و17 مارس".

وقد تم اعتماد القرار الخاص بصيغة الأيام الثلاثة من قبل أعضاء لجنة الانتخابات المركزية خلال التصويت الذي بدأته رئيسة اللجنة. وأشارت بامفيلوفا إلى أن هذا الشكل أصبح بالفعل أمرا تقليديا بالنسبة للنظام الانتخابي الروسي، وأضافت إلى أن أول مرة تم استخدام هذه الصيغة كان أثناء الوباء لضمان سلامة المواطنين.

إعلان موعد الانتخابات الرئاسية من قبل مجلس الاتحاد

وقد عقدت اللجنة المركزية للانتخابات اجتماعها الأول اليوم بعد إعلان موعد الانتخابات الرئاسية من قبل مجلس الاتحاد.



وقالت بامفيلوفا: إن لجنة الانتخابات المركزية ستحاول إكمال جميع الوثائق التنظيمية اللازمة للانتخابات الرئيسية بسرعة وعدم تأخيرها، حيث تابعت: "لقد قررنا القيام بذلك بسرعة وكفاءة، لأن حملتنا الانتخابية بأكملها لا تدوم طويلا، ونود أن نبدأ بإبلاغ مواطنينا في أسرع وقت ممكن من أجل الوصول إلى كل الناخبين المحتملين".



وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن الاعتماد الفوري للوثائق المعيارية سيساعد عمل اللجان الانتخابية في المناطق.



وكانت بامفيلوفا قد قالت في وقت سابق: إن طلب التصويت لمدة ثلاثة أيام جاء من المواطنين الروس، مشددة على أهمية هذه الانتخابات.

