الإثنين 11 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

السكك الحديدية تعلن موعد عودة العمل على خطوط العلمين/ الضبعة

قطار،فيتو
قطار،فيتو

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية عودة بعض القطارات السابق إيقافها، للعمل بداية من يوم 15 المقبل، حيث كانت توقفت هذه الخطوط بشكل مؤقت لبعض أعمال الصيانة والتطوير. 

 

وكانت القومية للسكك الحديد قررت إيقاف عدد من القطارات، اليوم الأحد، بسبب أعمال الصيانة والتطوير، ورفع كفاءة الطرق والكباري، وإنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي العلمين الضبعة ضمن تنفيذ أعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح ).

 

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إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القباري/ مرسى مطروح 

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفة مؤقتة لمدة 12 يوما اعتبارًا من صباح اليوم الأحد الموافق 3/ 12/2023 حتى مساء يوم الجمعة الموافق 15/12/2023، وهو ما سيستتبعه اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة العلمين، وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة الضبعة ونقل الركاب بين محطتى الضبعة والعلمين بالأتوبيسات المخصصة لهذا الأمر من خلال التنسيق بين هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتي العلمين والضبعة لنقل الركاب خلال تلك الفترة.

 

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تشغيل القطارات بين محرم بك والعلمين وبين الضبعة 

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر: إنه يتم تشغيل القطارات بين محرم بك والعلمين وبين الضبعة ومرسى مطروح طبقًا للجداول المرفقة ومع بدء الأعمال يوم 3/12/2023 يتم إيقاف تشغيل قطارى 939/940 و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس وكذلك قطار 658 محرم بك /الحمام لحين نهو الأعمال بالخط.

 

وقدمت الهيئة الاعتذار لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي العلمين/ الضبعة خلال تلك الفترة.

 

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