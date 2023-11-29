إجراء جديد من وزارة النقل بعد اختراق صفحة معهد وردان على فيس بوك

شددت وزارة النقل على اهمية الاستعانة بأعلى الكوادر لتأمين صفحات الهيئات والجهات التابعة للوزارة لمنع أى محاولة لاختراق هذة الصفحات والسيطرة عليها

وتابع وزير النقل الإجراءات الخاصة بالاستعانة بالمتخصصين داخل وزارة النقل ومن الهيئات والشركات التابعة لتأمين هذة الصفحات وتأمين معلومات الهيئات والشركات على شبكة الإنترنت

وأكد المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر ومقر مدينة وردان بمحافظة الجيزة أمس أنه قد حدث اختراق لصفحة المعهد على موقع "الفيس بوك" وهي احدى الوسائل الالكترونية التي تستخدمها ادارة المعهد في النشر عن انشطتها وأنه على الفور قامت إدارة المعهد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المختصة لمجابهة هذا الاختراق وتم نشر منشور على الصفحة وعلى الصفحات الاحتياطية يوضح حدوث اختراق لصفحة المعهد على الفيس بوك وبان اي منشورات صادرة على الصفحة لا علاقة بادارة المعهد أو الهيئة القومية لسكك حديد مصر بها، كما تم التواصل مع ادارة الفيس بوك وعمل بلاغ رسمي لاستعادة الصفحة.

على صعيد آخر تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي للنقل الذكي والخاصة برقمنة وميكنة قطاعات النقل خلال الفترة القادمة وعلى رأسها السكك الحديد والمترو والمواني.



صناعة النقل والسكك الحديد

وأكد وزير النقل أن قطاعات النقل المختلفة تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، ونسعى لتوطين صناعة النقل والسكك الحديد خلال الفترة القادمة من خلال التعاون لتصنيع السكك الحديدية في مصر والتصدير للخارج. موضحا أن الدولة تسعى لتنمية شاملة هدفها بناء اقتصادي جديد وتنمية التجارة الخارجية ما ينعكس على تقليل البطالة.

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ويجري العمل على توفير أعلى وسائل الأمان والسلامة والعمل على ربط مصر بالدول العربية والإفريقية خلال الفترة القادمة مع رفع كفاءة العنصر البشري.

وأكد أن الوزارة تسعى لتطوير الوضع التشريعي والمؤسسي خلال الفترة المقبلة ورقمنة السكك الحديدية والأنفاق.

يعد قطاع النقل البحري أبرز القطاعات التي تسعى الدولة لتنميتها خلال الفترة القادمة من خلال الربط الإلكترونى بكافة الجهات، ومن خلال عمليات رقمنة القطاع وميكنة العمل بما يساعد على سرعة إنهاء إجراءات الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي للبضائع.

وتخطط النقل والعديد من الجهات الاخرى خلال الفترة القادمة لإنشاء شبكة موحدة للربط بين المواني البحرية وربطها بمنظومة الجمارك وميكنة المعلومات بين الموانئ بما يسمح مستقبلًا باعتماد البصمة الإلكترونية واعتماد نظم تشغيل على أعلى جودة.

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ومن المقرر أن تعقد قطاع النقل البحرى والمواني عددًا من الندوات لتطوير العمل بقطاعات النقل البحرى ككل خلال الفترة القادمة.

وتستعد المواني المصرية، للتحول بشكل كامل لنظام الميكنة والنظام الرقمي لتسهيل إجراءات دخول وخروج الشاحنات، وتسهيل إجراءات السفن على أرصفة الميناء، وكذلك لتنظيم واعتماد نظام التوقيع الإلكتروني.

وكشف مصدر بقطاع النقل البحري، أهمية اعتماد التوقيع الإلكتروني.

وأوضح أن قانون الجمارك الجديد والقانون الخاص بميكنة الدفع الإلكتروني للأموال والجاري نظرة بالبرلمان من المقرر أن يقنن نظام التوقيع الإلكترونى ويتم اعتماده بكافة الموانئ والدوائر الجمركية مما يوفر على الشاحنات وأصحاب البضائع والخطوط الملاحية ما يقرب من 4 أيام كانت تضيع بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن الشحنة لحين وصول الأوراق وفحصها.

وأشار إلى أنه مع التوقيع الإلكترونى من السهل اعتماد نظام التوقيع عن بعد والدفع عن بعد لتسهيل إجراءات التخليص ودمجها لتنتهي في ثلاث ساعات بدلًا من 4 أيام.

وشدد على أهمية تحويل نظام الدفع للجمارك وكافة أجهزة الموانئ ليصبح نظاما إلكترونيا كاملا ويتم من خلاله اعتماد عمليات الفحص الشامل بالأجهزة الإلكترونية للبضائع بما يسهل إجراءات التخليص الجمركي.

وكان البرلمان المصري بدأ نظر قانون الجمارك، وقوانين تتيح وتعتمد الدفع الإلكتروني للأموال، والذى يعيد تنظيم الحركة بالمواني.

تجهيز محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

وشهد الفريق مهندس كامل، الوزير، وزير النقل إتفاقية شراكة لتجهيز وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وذلك بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT) ومجموعة CMA CGM، الرائدة عالميًّا في مجال الشحن والخدمات اللوجستية وبنسبة ٦٨ ٪ لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونسبة ٣٢٪ لشركة CMA CGM ووقع عن الجانب الأول لواء بحري / عبد القادر درويش رئيس المجموعة المصرية وعن الجانب الثاني السيدة/ كريستين كابو، نائب المدير التنفيذي للعمليات لمجموعة CMA CGM.

صرح وزير النقل أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر المركز العالمي للتجارة واللوجستيات، كما أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص وزارة النقل على إشراك القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المحطات التي يتم إنشاؤها بالموانئ المصرية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنافسية والإبداع بين المشاركين وتبادل الخبرات والمعارف اللازمة لتطوير هذا المجال بشكل أفضل، كما يتضمن المؤتمر بعض الفعاليات مثل ورش العمل والمعارض التي تسمح للمشاركين بتبادل الأفكار والتواصل مع خبراء مجال النقل البحري، وبالتالي تعزز فرصهم لتحقيق النجاح والتميز في هذا المجال المتطور.

يذكر أن وزارة النقل سبق ونظمت العديد من المؤتمرات لمناقشة رقمنة الموانئ وكان آخرها مؤتمر مارلوج بالتنسيق مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والذى ناقش خطط رقمنة الموانئ والربط بالذكاء الاصطناعى.

المؤتمر الدولي للنقل الذكي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،افتتح نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وافريقيا Trans ME A 2023، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسؤولي وزارة النقل.

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وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتي 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث يشارك فيه هذا العام 350 شركة من نحو 50 دولة، ويحضر المؤتمر أيضًا عدد كبير من وزراء النقل العرب والأفارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة، وكذا رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، حيث يصل عددهم إلى 33 رئيس شركة عالمية كبرى.

وبدأت فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي بتفقد رئيس الوزراء ووزير النقل والحضور اصطفافًا بالساحة الخارجية للمعرض لعدد من وسائل النقل المختلفة، منها ما يتعلق بمشروعات الجر الكهربائي الجديدة، حيث تفقد وحدات أول قطار إقليمي من شبكة القطار الكهربائي السريع، وكذا وحدات القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والمترو.