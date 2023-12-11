وزير المجالس النيابية: نأمل إجراء انتخابات المحليات العام المقبل (فيديو)

قانون المحليات، كشف المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، موعد مناقشة قانون المحليات، مؤكدًا أنه من المنتظر مناقشة مشروع القانون بعد عودة مجلس النواب في الانعقاد عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية 2024.

طرح قانون المحليات للمناقشة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": قانون المحليات موجود في مجلس النواب وتم مناقشته قبل ذلك في إحدى الجلسات ولكن كان عليه بعض الاعتراضات والملاحظات التي يتم حاليا تلافيها.

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انتخابات المحليات

وأكد: نأمل في اجراء انتخابات المحليات العام المقبل عقب الانتهاء من القانون.



مصير قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة



ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون الإدارة المحلية والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول، شهد العديد من المناقشات انتهت إلى دخوله "درج المجلس".

وقامت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بعقد عدة اجتماعات بشأن مشروع القانون، حتى تمت الموافقة النهائية وإعداد تقرير وتقديمه إلى هيئة مكتب المجلس.

تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية في 2019



وتم إدراج مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان، في ديسمبر 2019، وعلى الرغم من التوافق بشأن أهميته، إلا أنه في الجلسة العامة في يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019، طالب المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن في ذلك الحين، وعضو مجلس النواب، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.

وبرر المطالبة بتأجيل مناقشة مشروع القانون، لأن به عدد من المشكلات الدستورية، بينها ما يتعلق بدعم اللامركزية، إضافة الى العوار القانوني، بشأن التعارض مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال المهندس أشرف رشاد: الوضع السياسي حاليا، يتطلب تأجيل مناقشته، حتى تأخذ الأحزاب فرصة، للاستعداد لانتخابات المحليات.

ورد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، قائلا: مشروع القانون يأتي تنفيذا للالتزام الدستوري، المتعلق بإجراء انتخابات المحليات خلال خمس سنوات.

ومن وقتها لم يتم فتح ملف قانون المحليات مرة أخرى، وثارت التصريحات حول أهمية وجود مشروعي قانوني للمحليات الأول الخاص بالإدارة المحلية والثاني يتعلق بانتخاب المجالس الشعبية المحلية.

مطالب بسرعة إقرار قانون المحليات



وشهدت الفترة الأخيرة العديد من المطالبات بضرورة الإسراع في إقرار القانون، حتى أن عددا من أعضاء المجلس، تقدموا بمشروعات قوانين، إلا أنه لم يتم مناقشتها حتى الآن.

وكان مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، هو آخر مشروع القانون المقدمة وتحديدا في يناير 2022، والذي يهدف إلى فصل مشروع انتخاب المجالس المحلية عن مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته.

وأكد النائب وقتها أن القانون المقترح ينطلق من روح الدستور المصري، الذي جاء داعما لفكرة اللامركزية، وإعطاء المزيد من الصلاحيات لوحدات الحكم المحلي بمستوياتها المختلفة.

وأوضح أن فلسفة مشروع القانون على عدة أسس أبرزها إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين في تعيين مرؤوسيهم، ومنح الوحدات المحلية الحق في تنمية مواردها والتصرف فيها، مع اعتماد موازنات مالية مستقلة لكل وحدة محلية حتى تمكنها من الاستقلال المالي.

وأشار عبد المنعم إمام، أن مشروع القانون جاء في 4 مواد إصدار، فضلا عن 102 مادة قانونية اشتملت عليها 3 أبواب رئيسة تناولت وحدات الإدارة المحلية وتقسيماتها وطريقة إنشائها واختصاصاتها بالتفصيل، وما يتعلق بطريقة تعيين المحافظين ونوابهم واختصاصاتهم، وطريقة اختيار المسئولين المختلفين في المستويات المتنوعة للإدارة المحلية على غرار رؤساء المدن والأحياء والمراكز، والموظفون العموميين في تلك الوحدات الإدارية المختلفة، وكذلك ما يرتبط بالوزارة المختصة بالتنمية المحلية ومهامها، وغيرها من الأمور في ذلك الشأن.

النظام الانتخابي للمجالس المحلية



ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، حدد النظام الانتخابي، حيث نصت المادة (51) منه على: يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.