الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

استدعاء الضابط مجري التحريات في واقعة مصرع شاب على يد أهل خطيبته بالقاهرة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت جهات التحقيق، باستدعاء الضابط المجري للتحريات في واقعة العثور علي جثة شاب لقي مصرعه فى مشاجرة مع أهل خطيبته بمدينة بدر، وذلك للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة بدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب مصاب بتهشم فى الجمجمة.

وتوصلت التحريات، إلى أن مشاجرة نشبت بين المتوفى وزوج شقيقة خطيبته ووالدتها وخطيبته قام على إثرها زوج شقيقة خطيبته بتهشيم رأسه بشومة ولاذ بالفرار.

Advertisements

 

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، وتم القبض على خطيبته ووالدتها وجار إجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أمن القاهرة قسم شرطة مدينة بدر مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل متهم بحيازة إستروكس وحشيش في المعصرة

الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور علي جثة طفل لقيط بالمعادي

أول تعليق من خطيبة هيثم ضحية مذبحة دار السلام الأسرية على الجريمة

قرارات عاجلة من النيابة بعد العثور علي جثة طفل بجوار مرور المعادي

لا تنظر إلى ما يملكه غيرك، آخر منشورات إحدى ضحايا مذبحة دار السلام بسبب الميراث

إجراء جديد ضد المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل طابقين في البساتين

النيابة تحقق مع شخص بتر قدمه أثناء محاولته الانتحار أسفل عجلات مترو حلوان

الأكثر قراءة

بث مباشر حفل جوائز الكاف 2023

طقس الغد، تحذير من الأمطار الغزيرة الرعدية فى هذه المناطق

الحالة الصحية لـ العامري فاروق تصيب جماهير الكرة بالحزن، وشقيقه: رفع جهاز التنفس عنه

فيتوريا يستقر على بديل طارق حامد في قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا

انفجار ضخم يهز تل أبيب

شاب يخطف طفلا ويقتله بعد الفشل في الحصول على فدية بالمرج

استدعاء الضابط مجري التحريات في واقعة مصرع شاب على يد أهل خطيبته بالقاهرة

الحكومة تقرر استمرار حظر تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ9 جوائز، فيلم BARBIE أكثر الأعمال ترشيحًا لجوائز الجولدن جلوب 81

الانتخابات الرئاسية 2024، لافتات أنا بحب مصر تزين مدخل لجان النادي الأهلي (صور)

فضيحة تطيح بـ4 وزراء و11 مسؤولا في اليابان، اعرف السبب

مرتضى منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعجوزة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

موعد غلق باب التقديم على شقق سكن كل المصريين بالطرح التكميلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

سر غياب التونسية فريال يوسف عن الفن عامين وهذه الأعمال ندمت عليها (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم أداء السعي للحائض في العمرة، دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء

ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟.. دار الإفتاء تجيب

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية