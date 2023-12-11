استدعاء الضابط مجري التحريات في واقعة مصرع شاب على يد أهل خطيبته بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق، باستدعاء الضابط المجري للتحريات في واقعة العثور علي جثة شاب لقي مصرعه فى مشاجرة مع أهل خطيبته بمدينة بدر، وذلك للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة بدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب مصاب بتهشم فى الجمجمة.

وتوصلت التحريات، إلى أن مشاجرة نشبت بين المتوفى وزوج شقيقة خطيبته ووالدتها وخطيبته قام على إثرها زوج شقيقة خطيبته بتهشيم رأسه بشومة ولاذ بالفرار.

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وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، وتم القبض على خطيبته ووالدتها وجار إجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.