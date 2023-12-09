موعد انضمام اللاعبين المحترفين لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب مصر، بدأ العد التنازلي لانطلاق العرس الكروي الإفريقي الأكبر في القارة السمراء، المتمثل في بطولة أمم إفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”، التي تنطلق فعالياتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر مغلق يوم 3 يناير المقبل، سيكون الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في الكان.

موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر

ووفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فإنه يحق لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا استدعاء لاعبيها للمشاركة في البطولة قبلها ب14 يوما، وبالتالي تأكد تواجد جميع لاعبي منتخب مصر المحترفين في معسكر الفريق منذ اليوم الأول، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم 3 يناير، أي قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام فقط.

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طارق حامد يعلن اعتزاله دوليا

أعلن طارق حامد، نجم ضمك السعودي والمنتخب الوطني، اعتزاله اللعب دوليا بعد أزمة استبعاده الأخيرة من معسكر منتخب مصر.

الدوري السعودي، حصل اللاعب الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك، على تقييم جيد خلال مباراة فريقه أمام اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

منتخب مصر الأول لكرة القدم، سيقص شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

موعد ومكان بطولة أمم إفريقيا للكبار

وكان أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

موعد المباراة الودية بمعسكر يناير

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد المباراة الودية التي سيخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الأفريقية، في ختام تحضيراته لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا للكبار (كوت ديفوار 2024).

وقرر فيتوريا إقامة المباراة الودية لمنتخب مصر أحد يومي 7 أو 8 يناير، أى بعد انطلاق معسكر الفريق بستة أيام، على أن يسافر الفريق بعدها مباشرة إلى كوت ديفوار استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.