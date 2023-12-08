باتشيكو مازحا: أعتقد المسئول الذي منع ماييلي من مرافقتنا هو مشجع لصنداونز

تحدث باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة عن مباراة صن داونز بعد غد الأحد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

وقال: "لأسباب لا دخل لها بكرة القدم لن يتواجد ماييلي معنا، هو لاعب كرة قدم وليس سياسيا ليتم منعه من مرافقة فريقه".

وأردف: "يجب أن يتدخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لوضع لوائح تسهل من حصول لاعبي الكرة على التصريح والتأشيرات حتى لا يخضع الأمر للأهواء".

وتابع مازحا: "أعتقد أن المسئول الذي منع ماييلي من مرافقتنا هو مشجع لصنداونز".

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وأكمل المدرب البرتغالي حديثه: "ماييلي لاعب مهم للغاية وإضافة قوية لخط الهجوم وحاليا هو المرشح الأقوى لنيل جائزة أفضل لاعب داخل القارة عن العام الماضي، ووجوده كان سيمنح بيراميدز قوة إضافية في خط الهجوم، ولكنه يجب التعامل مع الوضع القائم".

وعن الهزيمة ضد نواذيبو في الجولة الماضية بهدفين دون رد قال باتشيكو: "لا تعبر مطلقا عن الأداء الذي قدمناه والسيطرة على مجريات المباراة وبالنظر للإحصائيات كنا الأفضل والأكثر خطورة وهم سجلوا من خطأين فقط".

أما عن مواجهة ماميلودي صنداونز فقال: "هو أحد أهم الأندية في القارة وتوج بالدوري الإفريقي مؤخرا ما يعكس مدى قوته".

وأتم "درسنا المنافس جيدا ولن نكون منافسا سهلا ونريد مواصلة مشوارنا في البطولة"

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره نادي صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية بطولة دوري أبطال أفريقيا حصريا عبر قنواتها.

ووصلت بعثة بيراميدز إلى بريتوريا الأحد الماضي قادمة مباشرة من نواكشوط بموريتانيا، استعدادا لخوض مباراة صن داونز.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، طاقم حكام مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إطار ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

بيراميدز يخسر من نواذيبو

وخسر فريق بيراميدز أمام نظيره نواذيبو بهدفين نظيفين، خلال لقائهما على إستاد شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب أفريقيا

واصطحب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلتي الفريق لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

وذلك قبل ان ينضم الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا.

انضمام عبد الله السعيد لبعثة بيراميدز

وانضم عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز، الأربعاء لبعثة الفريق المتواجدة في بريتوريا بجنوب أفريقيا قبل أيام من مواجهة صن داونز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعافى السعيد من نزلة البرد الشديدة التي ألمت به مؤخرا مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة أجبرته على الغياب عن مباراة بيراميدز أمام نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية، ثم الغياب عن أول تدريبين للفريق في بريتوريا.

ووصل السعيد جنوب افريقيا قادما من القاهرة صباح الأربعاء وانضم لمعسكر بيراميدز في جنوب أفريقيا على أن يشارك في مران الفريق اليوم استعدادا للقاء صن داونز الهام.

والتحق بالبعثة الاثنين الماضي في جنوب أفريقيا لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي والذي قدم من القاهرة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة وأصبح اللاعب جاهزا تماما للتواجد في مواجهة صن داونز.

وتخلف عبد الله السعيد عن بعثة فريق بيراميدز المسافرة إلي موريتانيا وجنوب إفريقيا قبل مواجهة نواذيبو.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

واشتعلت المنافسة في مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثانية

وتساوي الـ 4 فرق وهم صن داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواذيبو ولكل منهما ثلاث نقاط بعد الجولة الثانية.

1- صن داونز 3 نقاط…سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف

2- مازيمبي 3 نقاط…..سجل هدفا واستقبل مثله

3- نواذيبو 3 نقاط…سجل هدفين واستقبل 3 أهداف

4- بيراميدز 3 نقاط….سجل هدفا واستقبل هدفين