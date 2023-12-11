الإثنين 11 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

إقبال كثيف بعد انتهاء فترة الراحة من كبار السن وذوي الهمم بالخصوص (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بالخارج،فيتو

شهدت مدرسة الشهيد علاء عزت بالخصوص، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين والناخبات قبل إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وشهدت اللجنة إقبالا كثيفا بعد انتهاء فترة الراحة، للتصويت بالانتخابات الرئاسية، وامتدت صفوف الناخبين لعشرات الأمتار، كما توافد عدد كبير من كبار السن وذوي الهمم.

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وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها. 

الانتخابات الرئاسية،فيتو

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية،فيتو

وأكدت الهيئة أنه من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية تبين وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.

التصويت في الانتخابات الرئاسية 

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. 

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا. 

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط 

الانتخابات الرئاسية،فيتو

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها: 

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

 

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

 

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

 

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

 

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

 

مسن بكرسي متحرك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة

 

في لفتة إنسانية، كفيف مسن يصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات (فيديو)

 

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