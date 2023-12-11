تزايد أعداد الناخبين في لجان القاهرة بعد فترة الراحة بثاني أيام الانتخابات (صور)

شهدت منذ قليل، لجان الانتخابات الرئاسية 2024 في القاهرة، إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بصوتهم في ثاني أيام الانتخابات اليوم الإثنين.

وتصدرت مشاهد الأسر والشباب طوابير الناخبين أمام اللجان، في أجواء مميزة.

انتظام عملية التصويت

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

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وأكدت الهيئة أنه من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية تبين وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها: