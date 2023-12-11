الإثنين 11 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس هيئة الاستعلامات: لم يرد إلينا أي ملاحظة حول سير الانتخابات الرئاسية 2024

ضياء رشوان، فيتو
ضياء رشوان، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الهيئة تسهل عمل المراسلين الأجانب وتتابع ما ينشر منهم حول العالم، والذين بلغ عددهم 528 مراسلا أجنبيا من 102 وسيلة إعلامية في 33 دولة، بينهم 100 زائر والباقون مقيمون في مصر، ولم يرد إلينا أي ملاحظة حول سير الانتخابات الرئاسية 2024.

 

تجول المراقبين داخل لجان الانتخابات الرئاسية 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المراقبين يتجولون بحرية بين اللجان والحديث مع المواطنين ودخول اللجان والتصوير داخل اللجان، وبالأمس واليوم لم يرد إلينا سوى 4 حالات تتعلق بالتصوير وتم حلها فوريا، وسوى ذلك لم يوجد ما يعيق أي مراسل عن أداء مهامه، ولم ينشر في أي وسيلة إعلامية عربية أو أجنبية مخالفات.

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التغطية الاعلامية للانتخابات الرئاسية 

وأوضح أن حجم النشر عن الانتخابات الرئاسية المصرية زاد من الأمس حتى اليوم بشكل كثيف من تاس الروسية لشينخوا الصينية والصحف الفرنسية والأوروبية عموما، وكلها تغطيات عن سير التصويت دون وجود أي ملاحظات على سير الانتخابات، وبعض التغطيات كانت تربط بين الانتخابات والأوضاع الإقليمية، بحيث يرجحون المرشح الأقرب للفوز في السباق الانتخابي.

 

طلبات مراقبة الانتخابات 

ولفت إلى أن الهيئة أعلنت قبل الانتخابات عن فتح باب تسجيل طلبات مراقبة الانتخابات، وتقدم الزملاء الصحفيون لتسجيل أسمائهم، وأضفنا هذه المرة خدمة توصيل المراقبين للمناطق البعيدة، مثل رفح وبئر العبد والعريش، وذهب نحو 20 مراسلا والتقوا المواطنين وسجلوا معهم.
 

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22 صورة ترصد إقبال المواطنين على الانتخابات الرئاسية بمحافظة القاهرة

 


لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

 

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها:


طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

مسن بكرسي متحرك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة

في لفتة إنسانية، كفيف مسن يصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات (فيديو)

قوات التأمين في قصر الدوبارة تساعد مسنة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

ذوو الهمم وكبار السن يتصدرون المشهد أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الخصوص (صور)

حضور طاغ للأطفال بالانتخابات الرئاسية (فيديو وصور)

بالزغاريد، مسنة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة قصر الدوبارة (فيديو)

بالجلباب والعصا، طوابير أمام لجان الانتخابات الرئاسية في أبو تشت بقنا (صور)

الشرطة النسائية تتصدر لجان التأمين في الانتخابات الرئاسية في الدقهلية

وشهد اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 حضور عدد من السياسيين الفنانين ورموز المجتمع بينهم محمد صلاح وزير الانتاج الحربي، واللاعب سعد سمير.

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إقبال كثيف من مواطني مركز ومدينة كرداسة على لجان الانتخابات الرئاسية (صور)

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