رئيس هيئة الاستعلامات: لم يرد إلينا أي ملاحظة حول سير الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024، قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الهيئة تسهل عمل المراسلين الأجانب وتتابع ما ينشر منهم حول العالم، والذين بلغ عددهم 528 مراسلا أجنبيا من 102 وسيلة إعلامية في 33 دولة، بينهم 100 زائر والباقون مقيمون في مصر، ولم يرد إلينا أي ملاحظة حول سير الانتخابات الرئاسية 2024.

تجول المراقبين داخل لجان الانتخابات الرئاسية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المراقبين يتجولون بحرية بين اللجان والحديث مع المواطنين ودخول اللجان والتصوير داخل اللجان، وبالأمس واليوم لم يرد إلينا سوى 4 حالات تتعلق بالتصوير وتم حلها فوريا، وسوى ذلك لم يوجد ما يعيق أي مراسل عن أداء مهامه، ولم ينشر في أي وسيلة إعلامية عربية أو أجنبية مخالفات.

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التغطية الاعلامية للانتخابات الرئاسية

وأوضح أن حجم النشر عن الانتخابات الرئاسية المصرية زاد من الأمس حتى اليوم بشكل كثيف من تاس الروسية لشينخوا الصينية والصحف الفرنسية والأوروبية عموما، وكلها تغطيات عن سير التصويت دون وجود أي ملاحظات على سير الانتخابات، وبعض التغطيات كانت تربط بين الانتخابات والأوضاع الإقليمية، بحيث يرجحون المرشح الأقرب للفوز في السباق الانتخابي.

طلبات مراقبة الانتخابات

ولفت إلى أن الهيئة أعلنت قبل الانتخابات عن فتح باب تسجيل طلبات مراقبة الانتخابات، وتقدم الزملاء الصحفيون لتسجيل أسمائهم، وأضفنا هذه المرة خدمة توصيل المراقبين للمناطق البعيدة، مثل رفح وبئر العبد والعريش، وذهب نحو 20 مراسلا والتقوا المواطنين وسجلوا معهم.



الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها:

الشرطة النسائية تتصدر لجان التأمين في الانتخابات الرئاسية في الدقهلية



وشهد اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 حضور عدد من السياسيين الفنانين ورموز المجتمع بينهم محمد صلاح وزير الانتاج الحربي، واللاعب سعد سمير.

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