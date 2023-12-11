نتنياهو يحدد الفرق الوحيد بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية

أخبار غزة، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن الفرق بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، هو أن حماس تريد تدمير الكيان الصهيوني فورا، أما السلطة فتريد ذلك على مراحل.

وأمس، طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عناصر حركة حماس بالاستسلام، وقال: "استسلمو ولا تموتوا من أجل يحيى السنوار".

وزعم نتنياهو: "العشرات من عناصر حماس استسلموا، انتهى الأمر.. استسلموا الآن".

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وزير الخارجية الأمريكي يحدد شرطا وحيدا لإنهاء الحرب في غزة

كذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء أمس الأحد، أن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة يمكن أن ينتهي في حالة إعلان حركة المقاومة الفلسطينية حماس استسلامها.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نناقش مع إسرائيل العملية العسكرية في قطاع غزة ومدتها".

الاحتلال يحدد شرطين لوقف العدوان على قطاع غزة

والخميس الماضي، زعم المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يمكن إنهاء الحرب في قطاع غزة بشرطين.

الأول هو الإفراج عن كل الأسرى، والثاني استسلام حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وكان مدير وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، كشف الخميس، عن حفر مقبرة جماعية بسوق جباليا لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان المحاصر.

وفي سياق متصل، دعا قادة دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا الأربعاء عبر تقنية الفيديو، إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة، ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.

وقال القادة، في بيان: «نحن عازمون على العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا، بهدف المساهمة في توفير الظروف الضرورية، سعيًا إلى حلول دائمة على المدى البعيد لغزة»، مؤكدين «الحاجة الى العودة لعملية سلام أكثر شمولًا».

مجموعة السبع تدعو إلى هدنات إنسانية جديدة

وأضافوا: «نظل متمسكين بدولة فلسطينية في إطار حل (وفق مبدأ) الدولتين، يمكن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن».

في الوقت نفسه، اعتبر قادة مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة، أن «من الضروري (القيام) بتحرك (يبدو) أكثر إلحاحًا لمواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، والإقلال من الخسائر في صفوف المدنيين».

وتابعوا: «ندعم ونشجع (إعلان) هدنات إنسانية جديدة لتحقيق هذا الغرض».

ومن جنيف، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أمس، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في «رعب مطلق يتفاقم» مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف جديدة دامية على مدينة خان يونس المحاصرة في جنوب القطاع، حيث يحاول السكان الاحتماء من اشتباكات هي الأعنف منذ بدء الحرب.

وأعربت مجموعة السبع عن قلقها الشديد للتأثير المدمر للنزاع بين إسرائيل وحماس على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، داعيةً إلى فتح معابر جديدة، تضاف إلى معبر رفح عند الحدود مع مصر الذي تدخل المساعدات الإنسانية عبره حاليًّا.