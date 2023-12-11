الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

نتنياهو يحدد الفرق الوحيد بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أخبار غزة، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن الفرق بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، هو أن حماس تريد تدمير الكيان الصهيوني فورا، أما السلطة فتريد ذلك على مراحل.

وأمس، طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عناصر حركة حماس بالاستسلام، وقال: "استسلمو ولا تموتوا من أجل يحيى السنوار".

وزعم نتنياهو: "العشرات من عناصر حماس استسلموا، انتهى الأمر.. استسلموا الآن".

Advertisements

 

وزير الخارجية الأمريكي يحدد شرطا وحيدا لإنهاء الحرب في غزة

كذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء أمس الأحد، أن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة يمكن أن ينتهي في حالة إعلان حركة المقاومة الفلسطينية حماس استسلامها.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نناقش مع إسرائيل العملية العسكرية في قطاع غزة ومدتها".

 

الاحتلال يحدد شرطين لوقف العدوان على قطاع غزة

والخميس الماضي، زعم المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يمكن إنهاء الحرب في قطاع غزة بشرطين.

الأول هو الإفراج عن كل الأسرى، والثاني استسلام حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وكان مدير وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، كشف الخميس، عن حفر مقبرة جماعية بسوق جباليا لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان المحاصر.

وفي سياق متصل، دعا قادة دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا الأربعاء عبر تقنية الفيديو، إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة، ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.

وقال القادة، في بيان: «نحن عازمون على العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا، بهدف المساهمة في توفير الظروف الضرورية، سعيًا إلى حلول دائمة على المدى البعيد لغزة»، مؤكدين «الحاجة الى العودة لعملية سلام أكثر شمولًا».

 

مجموعة السبع تدعو إلى هدنات إنسانية جديدة

وأضافوا: «نظل متمسكين بدولة فلسطينية في إطار حل (وفق مبدأ) الدولتين، يمكن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن».

في الوقت نفسه، اعتبر قادة مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة، أن «من الضروري (القيام) بتحرك (يبدو) أكثر إلحاحًا لمواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، والإقلال من الخسائر في صفوف المدنيين».

وتابعوا: «ندعم ونشجع (إعلان) هدنات إنسانية جديدة لتحقيق هذا الغرض».

ومن جنيف، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أمس، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في «رعب مطلق يتفاقم» مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف جديدة دامية على مدينة خان يونس المحاصرة في جنوب القطاع، حيث يحاول السكان الاحتماء من اشتباكات هي الأعنف منذ بدء الحرب.

وأعربت مجموعة السبع عن قلقها الشديد للتأثير المدمر للنزاع بين إسرائيل وحماس على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، داعيةً إلى فتح معابر جديدة، تضاف إلى معبر رفح عند الحدود مع مصر الذي تدخل المساعدات الإنسانية عبره حاليًّا.

18 ألفا و205 شهداء و49 ألفا و645 جريحا في العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 جنود في العدوان على غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طوفان الأقصى نتنياهو حماس السلطة الفلسطينية جيش الاحتلال غزة اخبار غزة

مواد متعلقة

18 ألفا و205 شهداء و49 ألفا و645 جريحا في العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن

معركة الجنوب الفصل الأخير في قصة نتنياهو، جيش الاحتلال يستخدم آخر أوراقه ضد المقاومة

جيش الاحتلال: اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان (فيديو)

تفاصيل منتدى الدوحة الـ 21.. مصير غزة على رأس أولويات المجتمع الدولي.. ومطالب بمحاسبة الولايات المتحدة

نتنياهو يوجه رسالة عاجلة لحركة حماس بشأن يحيى السنوار

الأكثر قراءة

الحالة الصحية لـ العامري فاروق تصيب جماهير الكرة بالحزن، وشقيقه: رفع جهاز التنفس عنه

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن أسعار السكر

طارق العريان يكشف تكلفة فيلم ولاد رزق 3 ويحسم الجدل حول استبعاد أحمد الفيشاوي

عمرو أديب ولميس الحديدي يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

سر غياب التونسية فريال يوسف عن الفن عامين وهذه الأعمال ندمت عليها (فيديو جراف)

اليوم، تكليفات رئاسية مهمة للحكومة وكبار رجال الدولة (فيديو)

تكهنات بخفض سعر الفائدة، ماذا سيفعل جيروم باول في اجتماع الفيدرالي

مدبولي: الدولة لن تسمح باستغلال ظروف الانتخابات للتعدي على الأراضي الزراعية

Advertisements

منوعات

المزيد

فضيحة تطيح بـ4 وزراء و11 مسؤولا في اليابان، اعرف السبب

مرتضى منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعجوزة (فيديو وصور)

مسن يعزف المزمار أمام لجنة انتخابات الرئاسة بزفتى في الغربية (فيديو)

سارة، أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ عباس العقاد

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 11-12-2023

المزيد

انفوجراف

سر غياب التونسية فريال يوسف عن الفن عامين وهذه الأعمال ندمت عليها (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟.. دار الإفتاء تجيب

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

ما حكم الجمع في النية بين تحية المسجد وركعتي السنة القبلية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية