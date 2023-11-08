الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مجموعة الدول السبع تبحث فرض عقوبات على حماس

مجموعة السبع، فيتو
مجموعة السبع، فيتو

ناقشت مجموعة الدول السبع قضية فرض عقوبات على حركة "حماس".

الصراع في الشرق الأوسط

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجموعة، نقلا عن وكالة الأنباء الإيطالية ANSA، الذي تابع أن "أعضاء المجموعة، إلى جانب الشركاء الإقليميين، يعملون على تجنب توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. ويعملون معا على فرض عقوبات وإجراءات أخرى لمنع (حماس) من تلقي الأموال.

الوضع في أوكرانيا 

ويواصل وزراء خارجية دول مجموعة السبع اجتماعهم في اليابان اليوم الأربعاء بالتشاور بشأن الوضع في أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والأزمة في الشرق الأوسط.

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 مجموعة السبع 

وتتضمن المجموعة كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا، حيث تتولى اليابان حاليا رئاسة المجموعة.

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حماس غزة مجموعة الدول السبع

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