إسرائيل ترد علي اتهامات الخارجية الأردنية بتنفيذ خطة لطرد سكان غزة

ادعى المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية أنه يرفض اتهام وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لإسرائيل بتنفيذ سياسة ممنهجة لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة خلال الحرب هناك.



وكان الصفدي قال خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية لـ منتدى الدوحة الذي يقام في العاصمة القطرية، إن إسرائيل "تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب" في غزة.

واعتبر أنه "يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ قطاع غزة من سكانه".

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خلاف كبير بين العرب وأمريكا

وذكر وزير الخارجية الأردني في كلمته:" إن العرب على خلاف كبير مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الفظائع الإسرائيلية المرتكبة في غزة".

وأكد الصفدي:" أن قطاع غزة ليس وحده من يتعرض للهجوم الإسرائيلي، مشيرا أن هذا العام شهد عدد قتلى قياسي في الضفة الغربية".

وأشار وزير الخارجية الأردني في بيانه إلى أن إسرائيل تطبق سياسة ممنهجة لإخراج سكان غزة من القطاع بما يتجاوز القضاء على حماس.

وشدد أيمن الصفدي على أن إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب بشن ج حربا غير مسبوقة في غزة بينما يقف العالم عاجزًا إزاء ذلك.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط خلال أول 45 يوم من العدوان على غزة، أكثر من 22 ألف قنبلة أمريكية.



العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وبالأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان صادر عنها، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع قذائف دبابات عيار 120 ملم لإسرائيل ب 106 ملايين دولار

ولم يتوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ بداية الحرب، فأرسلت واشنطن ألاف الأطنان من الأسلحة والذخائر إلى تل أبيب لدعمها في العدوان على غزة.



و أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن واشنطن أثبتت لمرة ثانية أنها الفاعل والعامل الرئيسي في قتل المدنيين والمواطنين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة.

وأضاف كنعاني تعليقا على الفيتو الأمريكي ضد مشروع وقف إطلاق النار بغزة في مجلس الأمن: "منذ بداية العدوان الوحشي للكيان الصهيوني، أثبتت واشنطن مرارا تحالفها ومشاركتها مع نظام الفصل العنصري الاسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وترفض دول عربية منها الأردن ومصر، محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة المحاصر.