قيادات مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

أدلى قيادات مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات المختلفة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تشهد تنافسا بين أربعة مرشحين في عرس ديمقراطي، يمثلون تنوعا سياسيا، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية



وبعد الانتهاء من عملية التصويت كل في لجنته الانتخابية التابع لها، أشاد قيادات المديريات بإقبال المواطنين على التصويت وهو ما يعكس الاهتمام بالشأن العام، والإيمان بأهمية وضرورة المشاركة الإيجابية لكل أطياف المجتمع في الانتخابات الرئاسية، داعين المواطنين لاستخدام حقهم الذي بالتصويت في الانتخابات والذي كفله لهم الدستور والقانون.

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والقيادات الذين قاموا بالتصويت هم، خالد لطفى وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة جنوب سيناء، د. عماد عبدالفتاح وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الأقصر، محمد يوسف الراوى وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة قنا، وجيه عبدالله، وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الفيوم، صلاح حفناوى وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسماعيلية، خالد رمضان وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسكندرية، داليا عثمان

الانتخابات الرئاسية،فيتو

وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة البحيرة، عصام الحناوي بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج، إبراهيم الطوخي وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية، فتحية الديب مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة دمياط، سهير مكى بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسوان، هشام عبدالله وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الأقصر، عبير عبد العاطي وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسماعيلية، صابر صلاح مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الغربية.

الانتخابات الرئاسية،فيتو

انطلقت صباح اليوم الاثنين - ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 - أعمال التصويت في كافة اللجان، لاختيار رئيس مصر القادم، والتي بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت أمس الأحد.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:

الانتخابات الرئاسية،فيتو

وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق

الانتخابات الرئاسية،فيتو

5 ملايين ناخب استعلموا عن مقار لجانهم من خلال موقع الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى بشأن بطء عملية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وقال "بنداري" خلال مؤتمر صحفي للهيئة إنه منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الآن، قام أكثر من 5 ملايين ناخب بالاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية، فضلا عن استعلام نحو 500 ألف ناخب من خلال خدمة الدليل عبر الهاتف، وكذلك 506 ألف ناخب آخر قاموا بالاستعلام من خلال رسائل الهاتف المحمول على رقم 5151.

وأكد "بنداري" أنه “لأول مرة منذ عام 2014 لم نتلقَ هذا الكم من الاستعلام من الناخبين لمعرفة مقار اللجان الانتخابية، مشيدا بوعي الناخبين وحرصهم على مشاركتهم الفعالة في التصويت”.

الانتخابات الرئاسية،فيتو

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية،فيتو

الانتخابات الرئاسية،فيتو

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

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