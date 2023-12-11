الإثنين 11 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق 6 أكتوبر بمركز أبو النمرس (صور)

محافظ الجيزة في جولة
محافظ الجيزة في جولة تفقدية بالمحافظة، فيتو

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية، صباح اليوم الإثنين، للاطمئنان على استقرار تقديم أجهزة المحافظة لخدماتها واستمرار العمل بمشروعات التطوير الجارية بأحياء الطالبية والهرم ومراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين.

 

جولة تفقدية


وحرص محافظ الجيزة على تفقد حالة النظافة بنطاق الأحياء والمدن وانسيابية الحركة المرورية على المحاور والطرق وإستعدادات مختلف الأجهزة لرفع التعديات والمخلفات وتمركز فرق الطوارئ فى إطار الإجراءات المتخذة لتسهيل تحركات المواطنين للجان الإنتخابية بنطاق المحافظة.  
شملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير الجارية بطريق 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس، حيث وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس برفع المخلفات وناتج الأعمال أولًا بأول لتسهيل حركة المرور، مشددًا على ضرورة إسراع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة المظهر الحضاري للطريق ومتفرعاته.

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وخلال تفقده لأعمال التطوير الجارية بمحيط ترعة المريوطية نطاق حى الطالبية وجه المحافظ رئيس الحى برفع كفاءة الأسوار الخاصة بالمنشأت المقامة على جانبى أعمال التطوير وقطع الأراضى الفضاء بالتنسيق مع الجهات المسئولة عنها لمواكبة النقلة الحضارية الشاملة التى يشهدها حوض وضفتى الترعة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة ومنع إلقاء أية مخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.
 

رافق المحافظ  إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد ورؤساء أحياء ومراكز ومدن الطالبية والهرم وأبو النمرس والحوامدية والبدرشين ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

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