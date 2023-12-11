الإثنين 11 ديسمبر 2023
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حوادث

جنايات القاهرة تقضي بالسجن 3 سنوات لـ7 متهمين بحرق عوامة في دار السلام

جنايات القاهرة،فيتو
جنايات القاهرة،فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، بالسجن 3 سنوات لـ7 متهمين بحرق عوامة والاعتداء على المتواجدين بها. 

إحالة المتهمين 

تضمن أمر الإحالة في القضية لكل من أحمد. ع، 37 سنة، تاجر مواشي، مصطفى.ب، 36 سنة، سائق، محمد.ع. ع، 50 سنة، سائق، محمد.ع.م، 33 سنة، صاحب مغسلة سيارات، هارون.س، 20 سنة، طالب، عمر.أ، 23 سنة، عامل، محمود.ع، 35 سنة، محام، لاتهامهم بحرق عوامة في دار السلام والاعتداء على المتواجدين بها.

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الاتهامات الموجهة للمتهمين 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم ستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهما فؤاد محمود ووليد أحمد وكان ذلك بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر وتكدير أمنهما وسلامتهما وذلك حال كونهم أكثر من 3 أشخاص وقد وقعت تلك الجريمة أثناء حيازتهم وإحرازهم الأسلحة البيضاء وقد وقعت بناء على تلك الجريمة محل الاتهام الثاني والجنح محل الاتهامات من الثالث للخامس.

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تحقيقات النيابة العامة 

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم السابع وحيازة باقي المتهمين من الأول للسادس مفرقعات "مخاليط نارية" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وضربوا المجني عليه فؤاد محمود عمدا مع سبق الإصرار بأن أعدوا العدة وبيتوا النية وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده به وما إن ظفروا به حتى تعدى عليه المتهم السادس فأحدث به الإصابات التي أعجزته عن أشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يوما وكان ذلك باستخدام المفرقعات أثناء تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وأضافت التحقيقات إتلاف المتهمين عمدا أموال ثابتة ومنقولة بعوامة والتي لا يمتلكونها والمملوكة للمسئول عن شركة فارتي للاستثمار وإدارة المطاعم وترتب على ذلك ضرر مادي وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء مطواة سنجة وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

سماع أقوال الشهود 

وأصدرت المحكمة حكمها بعد استكمال إجراءات المحاكمة وسماع أقوال المتهمين والشهود والاطلاع على الأدلة، ووجدت أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، فأصدرت حكمها بإدانتهم بالسجن 3 سنوات.

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